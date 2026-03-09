Muere “Country” Joe McDonald, estrella del rock de los años 60, a los 84 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue el legendario “Country” Joe McDonald? | Foto: AFP

“Country” Joe McDonald, estrella de rock en la década de los años 60, murió este sábado 7 de marzo en su casa de Berkeley, California, por complicaciones de la enfermedad de Parkinson, según anunció su esposa Kathy McDonald, quien fue retomada por medios estadounidenses como CNN y The New York Times.

El artista es recordado por su participación en Woodstock, en donde lideró a 400 mil personas con una ovación subversiva antes de cantar “I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag“, un himno contra la guerra de Vietnam.

¿De qué murió “Country” Joe McDonald?

Joe McDonald por complicaciones de la enfermedad de Parkinson, según dio a conocer Kathy McDonald, su esposa durante 43 años, en una declaración emitida por su publicista, de acuerdo con CNN.

Además de su esposa, le sobreviven cinco hijos: Seven McDonald, Devin McDonald, Tara Taylor McDonald, Emily McDonald Primus y Ryan McDonald; cuatro nietos y un hermano, Billy, según The New York Times.

¿Quién fue “Country” Joe McDonald?

Joseph McDonald nació en 1942 en Washington, D. C., pero creció en el suburbio de El Monte, California. Sus padres, de fuertes convicciones políticas, lo criaron en un ambiente de activismo que marcaría su destino como “red diaper baby”, según su biografía oficial.

Desde joven, Joe se nutrió de la diversidad musical que pasaba por el El Monte Legion Stadium. Escuchó desde gospel hasta R&B y country, desarrollando una fascinación especial por el Dixieland y los artistas del sello Good Time Jazz.

A principios de los sesenta se mudó a Berkeley, donde comenzó a formar grupos musicales mientras trabajaba en una tienda de guitarras. Sus bandas, como la Instant Action Jug Band, sirvieron de plataforma para sus primeras composiciones originales.

En 1965 fundó la revista Rag Baby, que dio origen a un disco autoeditado para promocionar su música. Este EP contenía el himno “I Feel Like I’m Fixin’ To Die Rag”, una mordaz sátira contra la guerra de Vietnam.

Así nació Country Joe and the Fish, una banda que mezclaba política, necesidad y entretenimiento puro. El nombre fue un guiño a una frase de Mao Zedong sobre “el pez que nada en el mar del pueblo”.

La banda se convirtió en un pilar de la escena de San Francisco, tocando regularmente en el Fillmore y el Avalon. Su estilo visual, apoyado por carteles psicodélicos, ayudó a definir la estética de la contracultura de la época.

Su primer álbum, “Electric Music For The Mind and Body”, fue grabado bajo el sello Vanguard Records. Aunque la discográfica censuró inicialmente su tema más político, el grupo logró un éxito masivo en las radios universitarias.

En 1967, llevaron su innovador “light show” a Nueva York, siendo pioneros en el uso de proyecciones líquidas. Esta experiencia sensorial única consolidó su reputación como una de las bandas más importantes del rock psicodélico.

El punto de inflexión llegó en 1969 con su histórica presentación en el festival de Woodstock. Joe actuó solo de improviso, liderando el famoso “Fish Cheer” que hizo gritar a miles de jóvenes contra el sistema.

Tras el éxito del documental de Woodstock, Joe inició una prolífica carrera como solista recorriendo Europa. Sus canciones se volvieron más crudas y directas, abordando temas de represión política y activismo social.

Durante los años setenta, colaboró en películas y participó en giras de protesta como The F.T.A. Show. Estas actividades le ganaron un lugar de honor en la lista de enemigos de Richard Nixon por su influencia juvenil.

En su etapa con Fantasy Records, McDonald se enfocó en temas ecológicos y defensa de los derechos animales. Éxitos como “Save The Whales” demostraron su capacidad para movilizar conciencias a través de la música popular.

A partir de 1982, dedicó gran parte de su energía a apoyar a los veteranos de Vietnam. Trabajó estrechamente con diversas organizaciones para visibilizar a los soldados olvidados y a las enfermeras militares que sirvieron en el frente.

Su interés por la enfermería lo llevó a convertirse en un estudioso de la vida de Florence Nightingale. Creó un sitio web educativo que hoy es referencia académica, uniendo su pasión por la historia y el servicio social.

Joe McDonald siempre se vio a sí mismo como un “coro griego” de su generación, señalando errores sin pretender tener todas las respuestas. Su legado de 36 álbumes y un activismo incansable perdurará en la historia del rock.

