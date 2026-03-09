Una mujer dispara contra la casa de Rihanna y es arrestada: así luce la mansión tras ataque: video

GENERANDO AUDIO...

Policías vigilan la casa de Rihanna tras ataque.

Una mujer fue arrestada el domingo después de disparar varias veces con un rifle contra la mansión de Rihanna, mientras la cantante supuestamente estaba dentro de su casa.

Después de las detonaciones que tuvieron lugar en Beverly Hills, California, las autoridades de Los Ángeles detuvieron a la mujer, quien fue identificada como Ivana Ortiz, de 35 años.

De acuerdo con reportes policiales, la artista no resultó herida.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de la vivienda de Rihanna. Los elementos de seguridad acudieron al lugar y lograron localizar a la sospechosa poco después.

Disparos contra la vivienda de Rihanna

Las primeras investigaciones indican que la mujer habría realizado entre siete y diez disparos, los cuales se efectuaron desde un vehículo, un Tesla blanco, al otro lado de la calle de la residencia.

La mujer usó un rifle estilo AR-15 para disparar contra la casa de 14 millones de dólares de Rihanna, donde vive con su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos: RZA, de 3 años, Riot Rose, de 2, y Rocki Irish Mayers, de 5 meses.

Al menos uno de los proyectiles impactó parte de la estructura de la vivienda, aunque no se reportaron personas lesionadas dentro del inmueble.

“Se informó que una bala atravesó una pared de la vivienda”, reportó el medio estadounidense Page Six.

Rihanna se encontraba dentro del inmueble

De acuerdo con la información preliminar, Rihanna estaba en su casa al momento de los disparos, pero se desconoce si su familia estaba con ella.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) abrió una investigación para esclarecer el motivo del ataque y determinar si la vivienda de la artista fue un objetivo directo o si el incidente está relacionado con otro tipo de situación.

La mujer detenida permanece bajo custodia mientras las autoridades continúan recabando evidencia y testimonios para determinar las circunstancias exactas del caso.

Este incidente se suma a otros episodios de seguridad que ha enfrentado la artista en años anteriores. En 2018, un hombre de 27 años irrumpió en la residencia de Rihanna.

El intruso, identificado por la fiscalía como Eduardo León, entró a la propiedad mientras la cantante estaba ausente y acampó en la casa durante aproximadamente 12 horas antes de ser descubierto por uno de sus asistentes.



Posteriormente, se declaró inocente del cargo de acoso y recibió una orden de alejamiento de 10 años, que le prohibía acercarse a la estrella del pop.