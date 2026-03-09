Tras polémica por fiesta millonaria, Belinda se pronuncia por el 8M
A través de redes sociales, en las últimas horas, Belinda dio mucho de qué hablar luego de que apareció en una fiesta de XV años, donde la cantante interpretó “Las Mañanitas” a la festejada.
Después de los miles de comentarios que generó, Belinda se pronunció a través de sus historias de Instagram con un mensaje por el Día Internacional de la Mujer.
Con un simple mensaje por el 8M, Belinda señaló que las mujeres luchan contra todo, todos los días:
Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día.
Belinda cantó “Las Mañanitas” en unos XV años
De forma reciente, se viralizó un video donde se observa a Belinda interpretando “Las Mañanitas” a una quinceañera durante su fiesta, lo que generó miles de comentarios.
Beli viajó desde España a Tabasco para cantar happy birthday a una quinceañera?? El HBD del millón de pesos. 😭 pic.twitter.com/aGWVrMZEXL— Eduardo (@Eduardo9_C) March 8, 2026
Los XV años de Mafer, celebrados en Villahermosa, Tabasco, no solo tuvieron como invitada de lujo a Belinda, sino que también estuvieron presentes Xavi, J Balvin, Galilea Montijo y Matute.
La fiesta millonaria de XV años tuvo música en vivo con artistas destacados, entre ellos Xavi, J Balvin y Matute. pic.twitter.com/m0WXMmhD5F— Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 8, 2026
