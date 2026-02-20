Muere Eric Dane a los 53 años: qué pasó con el actor de Grey’s Anatomy

GENERANDO AUDIO...

Este 19 de febrero de 2026, se confirmó la muerte del actor estadounidense Eric Dane, famoso por interpretar al cirujano Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su papel en la serie Euphoria. El intérprete falleció a los 53 años de edad, tras una prolongada y valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

¿Qué le pasó a Eric Dane?

Eric Dane, nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, había revelado en abril de 2025 que padecía ELA, una condición también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que afecta a las neuronas motoras y lleva a una pérdida gradual de movilidad y control muscular. Durante los últimos meses de vida, su salud se deterioró de forma notable, llegando a utilizar silla de ruedas y mostrando dificultades para hablar.

La familia del actor confirmó su fallecimiento, detallando que pasó sus últimos momentos rodeado de sus seres queridos, entre ellos su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas Billie y Georgia, quienes fueron su principal apoyo durante el difícil proceso. En su comunicado también destacaron su labor de concienciación sobre la ELA y agradecieron las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores.

Trayectoria y legado

Eric Dane alcanzó fama internacional en 2006 cuando se unió al elenco de Grey’s Anatomy como Mark Sloan, un personaje que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia. Además de su trabajo en la exitosa serie médica, también participó en producciones como Euphoria y The Last Ship, consolidando una carrera sólida en la televisión estadounidense. A lo largo de su vida, Dane también fue vocero activo por la concienciación sobre la ELA, participando en eventos y discursos para visibilizar la enfermedad y apoyar la investigación médica. Su lucha y compromiso con esta causa marcaron su legado fuera de las cámaras.

Mensajes de despedida

Tras la confirmación de su muerte, colegas, fans y personalidades del medio expresaron su dolor por la pérdida y recordaron la trayectoria artística y humana de Dane. Su paso por la televisión y su impacto personal en miles de admiradores asegurarán que su nombre permanezca en la memoria del público.

