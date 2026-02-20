Sergio Mayer explica por qué pidió licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos”

GENERANDO AUDIO...

Sergio Mayer ya estuvo en “La Casa de los Famosos México”. Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer, diputado con licencia, actor y cantante, reapareció en las redes sociales para explicar en video el porqué de su ingreso al programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Según Mayer, la decisión responde a su interés por utilizar este tipo de formatos como una vía de comunicación con el público.

En un mensaje difundido en redes sociales por el legislador que aparentemente fue grabado antes de su ingreso al programa televisivo.

Su ingreso por el que pidió licencia en la Cámara de Diputados ha creado reacciones encontradas entre la gente.

El diputado señaló ante las críticas que los reality shows se han convertido en un fenómeno televisivo que permite nuevas formas de interacción entre participantes y audiencia.

“Ahí se exponen de manera abierta las bases, los principios, la ética y la moral, no solamente de las celebridades, los artistas o influencers que participan en él, sino también del público, quien es el que a través de su voto mantiene dentro o fuera a su favorito. Es por eso que acepté la invitación a participar en ‘La Casa de los Famosos Telemundo’”, explicó Sergio Mayer.

Diputado pide licencia para entrar a “La Casa de los Famosos”

De acuerdo con el funcionario, pidió licencia por un par de meses a su cargo como diputado federal, con el argumento de que su suplente continuará con el trabajo legislativo y la agenda de su grupo parlamentario de la llamada 4T.

El legislador reconoció que su decisión generará debate, pero sostuvo que estos espacios pueden servir para que la ciudadanía conozca de manera directa la personalidad y principios de quienes buscan o ejercen cargos públicos.

Reality shows como canal de mensaje cultural

En su mensaje, también hizo referencia a la coyuntura social y política entre México y Estados Unidos, y consideró que los reality shows y las redes sociales pueden ser utilizados para enviar mensajes sobre la relevancia de la cultura latina.

Como ejemplo, mencionó la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, al señalar que este tipo de plataformas tienen alcance internacional.

“Estoy convencido de que, a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl”, agregó.

El diputado aseguró que cada palabra y acción dentro del programa buscará generar reflexión.

“Como sea, espero contar con su apoyo y me comprometo a que cada palabra y cada acción serán siempre buscando un mensaje, una reflexión de quienes vean este programa”. Sergi Mayer

Asimismo, agradeció los comentarios y críticas recibidas tras el anuncio.

La participación del legislador en “La Casa de los Famosos” abre la discusión sobre el vínculo entre política, entretenimiento y redes sociales, en un formato donde el público define, mediante votación, la permanencia de los concursantes.

