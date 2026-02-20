“¡Estoy viva!”: ‘Gomita’ responde a rumores de muerte y muestra cicatriz tras operación de emergencia

GENERANDO AUDIO...

Araceli Ordaz Campos (“Gomita”).

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como“Gomita”, desmintió los rumores sobre su muerte que comenzaron a circular recientemente en redes sociales, así como medios de comunicación. La celebridad había compartido a principios de febrero que estuvo a punto de perder la vida.

“¡Sigo viva! ¡No he muerto, ni estoy ahorcada, ni ahogada, ni nada por el estilo!“, dijo la famosa, a través de un contundente video en sus Historias de Instagram,

La exintegrante de “La Casa de los Famosos México” mostró su enojo y enfatizó que dichas noticias pueden confundir a su familia, pese a que tiene un contacto directo con ellos.

“Con esto pueden asustar a mi abuelo, que es la persona que me preocupa”. Gomita

El estado de salud de Gomita

Los rumores de su muerte circularon luego de que “Gomita” compartiera que estuvo a punto de perder la vida el pasado 5 de febrero, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía.

Aunque hasta el momento no ha aclarado el motivo de la emergencia médica.

“Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”, expresó en TikTok.

@gomita_oficial Esto pasó el 5 de febrero, solo se mi Dios existe y hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi MOTIVACIÓN PARA ARREGLARME HOY, NO PIERDO LA FE, AL CONTRARIO AUMENTA.🤍✨ ♬ original sound – Amanda Nguyen

En ese momento, la creadora de contenido también destacó que se encontraba en fase de recuperación.

Luego, el miércoles 18 de febrero, “Gomita” mostró cómo su madre le curaba la cicatriz en su abdomen, resultado de la intervención quirúrgica.

“Doña Chavis está haciendo la curación de la herida. Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá. Es que, de abajo, sí está saliendo líquido”

¿Quién es “Gomita”, la influencer que estuvo en “riesgo de morir”?

“Gomita” es una conductora y generadora de contenido que comenzó su carrera cuando era niña en el espectáculo familiar “Las Chiquirrucas”.

En 2008 saltó a la fama cuando se unió al elenco del extinto programa “Sabadazo”. Tras su salida, se enfocó a la creación de contenidos en redes sociales, donde habla de su día a día, así como de belleza y su vida familiar.

Posteriormente, “Gomita” participó en “La casa de los famosos México”, en la edición de 2024, donde generó gran conversación por los encuentros que tuvo con Gala Montes.

Actualmente, también participa en pódcast y colabora con famosos, incluso apoyó a Raymix con la promoción de su sencillo “Soy migajero”.

Y es que “Gomita” publicó un video donde aparece junto al cantante anunciando el próximo videoclip.



