Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, a los 71 años

GENERANDO AUDIO...

Participó en discos icónicos de Scorpions. Foto: Getty Images

Francis Buchholz, bajista conocido por formar parte de Scorpions, murió a los 71 años, informó su familia en un comunicado compartido en sus cuentas de redes sociales.

Nacido el 19 de febrero de 1954, en Hanover, Alemania, también fue integrante de bandas como Dawn Road y Temple of Rock, entre otras.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Francis Buchholz?

La publicación, compartida durante este viernes 23 de enero, a nombre de la familia del músico, menciona que Buchholz falleció tras padecer cáncer. “Partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, destaca la publicación.

“Con inmensa tristeza y profundo pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Francis ayer tras una batalla privada contra el cáncer. Partió de este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. Durante su lucha contra el cáncer, permanecimos a su lado, enfrentando cada desafío como familia, tal como él nos enseñó.”

Sus familiares agradecieron a sus admiradores en todo el mundo por su lealtad, amor y confianza que depositaron en él.

“A sus fans de todo el mundo: queremos agradecerles su inquebrantable lealtad, su amor y la confianza que depositaron en él durante su increíble camino. Le dieron el mundo y él les dio su música a cambio. Aunque las cuerdas se han silenciado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud, Hella, Sebastian, Louisa y Marietta.”

Scorpions se despide de Francis Buchholz

Scorpions, la icónica banda de Heavy Metal de la que Buchholz formó parte desde 1973 y hasta 1992, también dedicó unas palabras y reconoció el legado del bajista.

“Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos.”

¿Quién fue Francis Buchholz?

Buchholz comenzó su carrera en grupos locales mientras estudiaba ingeniería, pero con el paso del tiempo decidió dedicarse por completo a la música.

A inicios de los años 70 formó la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning.

En 1973, Dawn Road se fusionó con Scorpions, integrándose también Klaus Meine y Rudolf Schenker.

Buchholz debutó con la banda en el álbum “Fly to the Rainbow”, de 1974, iniciando una trayectoria de casi dos décadas como parte fundamental del sonido del grupo.

Durante su paso por Scorpions, participó en discos emblemáticos como “Lovedrive”, “Love at First Sting” y “Crazy World”, producciones que incluyeron sencillos como “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind of Change”.

Dejó a Scorpions en 1992 por motivos familiares y desacuerdos relacionados con la gestión del grupo. Años más tarde, continuó activo en la música y se integró a Temple of Rock, banda liderada por Michael Schenker, con la que participó en la gira de 2012.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.