Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata

Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias. Foto: Getty

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia contra Julio Iglesias que fue interpuesta por dos empleadas que tuvo el cantante español, donde lo señalaron ante la autoridad por cometer presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos.

El ministerio público que abrió las diligencias preprocesales fue quien alegó la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” para dar carpetazo al asunto, así lo compartido el medio informativo “El País”.

El mismo medio de comunicación indicó que “La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, esto lo habría explicado el dictamen de la propia Fiscalía.

La misma autoridad también añadió que “los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, de ahí que trascendiera que la Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias.

Denuncia contra Julio Iglesias

Dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. La denuncia fue por hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021, en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas.

Las presuntas víctimas alegaron que también se presentaron bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. Esto lo comentaron en medios como Univisión, en Estados Unidos.

Las extrabajadoras agregaron que Julio Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales. También se argumentó que los hechos podrían constituir “un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes”.

Postura de Julio Iglesias

Julio Iglesias negó las acusaciones de abuso sexual y trata, “son absolutamente falsas”, comentó a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, indicó el intérprete, de 82 años.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó Julio Iglesias en el mensaje y agradeció a las personas que le han mandado mensajes de cariño.

El artista pidió que se archivara la denuncia por abuso sexual presentada por dos mujeres, esto el pasado 19 de enero, al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción, según un escrito remitido por su abogado. Al final, cuatro días después de la solicitud del cantante, la Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias.

