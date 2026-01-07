SAG-AFTRA anuncia nominados a los Premios del Actor: fecha, hora y dónde ver desde México
SAG-AFTRA anunció los nominados a los Premios del Actor que se entregarán el próximo domingo primero de marzo, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El evento podrá verse en vivo a través de Netflix.
La lista de nominados se dio a conocer con un evento especial, este miércoles 7 de enero, y que fue conducido por los actores Janelle James y Connor Storrie.
SAG-AFTRA representa aproximadamente a 160 mil actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, así como bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias. Además de presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación.
La lista completa de nominados a los Premios del Actor
Los nominados a los Premios del Actor fueron divididos por grupos, tomando en cuenta los trabajos hechos en cine y televisión:
Mejor actor en miniserie o película para televisión
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Owen Cooper – Adolescencia
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
- Claire Danes – The Beast in Me
- Erin Doherty – Adolescencia
- Sarah Snook – All Her Fault
- Christine Tremarco – Adolescencia
- Michelle Williams – Dying for Sex
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn – The Studio
- Catherine O’Hara – The Studio
- Jenna Ortega – Merlina
- Jean Smart – Hacks
- Kristen Wiig – Palm Royale
Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor ensamble de especialistas en televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- El juego del calamar
- Stranger Things
Quienes resulten ganadores de la lista de los nominados a los Premios del Actor, recibirán su distinción en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, Estados Unidos.
