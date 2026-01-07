SAG-AFTRA anuncia nominados a los Premios del Actor: fecha, hora y dónde ver desde México

GENERANDO AUDIO...

Nominados a los Premios del Actor. Foto: Getty

SAG-AFTRA anunció los nominados a los Premios del Actor que se entregarán el próximo domingo primero de marzo, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El evento podrá verse en vivo a través de Netflix.

La lista de nominados se dio a conocer con un evento especial, este miércoles 7 de enero, y que fue conducido por los actores Janelle James y Connor Storrie.

SAG-AFTRA representa aproximadamente a 160 mil actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, así como bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias. Además de presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación.

La lista completa de nominados a los Premios del Actor

Los nominados a los Premios del Actor fueron divididos por grupos, tomando en cuenta los trabajos hechos en cine y televisión:

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jason Bateman – Black Rabbit

Owen Cooper – Adolescencia

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire Danes – The Beast in Me

Erin Doherty – Adolescencia

Sarah Snook – All Her Fault

Christine Tremarco – Adolescencia

Michelle Williams – Dying for Sex

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn – The Studio

Catherine O’Hara – The Studio

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor ensamble de especialistas en televisión

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things

Quienes resulten ganadores de la lista de los nominados a los Premios del Actor, recibirán su distinción en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, Estados Unidos.

