SAG-AFTRA anuncia nominados a los Premios del Actor: fecha, hora y dónde ver desde México

| 16:16 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
SAG-AFTRA anuncia nominados a los Premios del Actor: fecha, hora y dónde ver desde México
Nominados a los Premios del Actor. Foto: Getty

SAG-AFTRA anunció los nominados a los Premios del Actor que se entregarán el próximo domingo primero de marzo, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El evento podrá verse en vivo a través de Netflix.

La lista de nominados se dio a conocer con un evento especial, este miércoles 7 de enero, y que fue conducido por los actores Janelle James y Connor Storrie.

SAG-AFTRA representa aproximadamente a 160 mil actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, así como bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias. Además de presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación.

La lista completa de nominados a los Premios del Actor

Los nominados a los Premios del Actor fueron divididos por grupos, tomando en cuenta los trabajos hechos en cine y televisión:

Mejor actor en miniserie o película para televisión

  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Owen Cooper – Adolescencia
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Christine Tremarco – Adolescencia
  • Michelle Williams – Dying for Sex

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

  • Britt Lower – Severance
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • Seth Rogen – The Studio
  • Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Jenna OrtegaMerlina
  • Jean Smart – Hacks
  • Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor elenco en una serie de drama

Mejor elenco en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor ensamble de especialistas en televisión

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • El juego del calamar
  • Stranger Things

Quienes resulten ganadores de la lista de los nominados a los Premios del Actor, recibirán su distinción en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, Estados Unidos.

