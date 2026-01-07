¿Quién es Andrés Johnson, tiktoker “funado” por apoyar invasión de EE.UU. A México?

GENERANDO AUDIO...

Andrés Johnson, tiktoker criticado en redes sociales. Foto: Getty

El tiktoker Andrés Johnson fue “funado”, y se volvióobjeto de críticas, luego de que publicó un video donde dijo que apoyaba la invasión de Estados Unidos a México, en alusión a una pregunta que le generó uno de sus fans.

La pregunta también iba con influencia de la actualidad, tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano, y todo el esquema político que eso conlleva.

Video de Andrés Johnson sobre su apoyo de una invasión de EE.UU. a México

A través de su red social, Andrés Johnson suele responder mediante grabaciones algunas de las preguntas que sus seguidores le hacen. “¿Qué harías si EE.UU. invadiera México”, fue lo que recibió.

El tiktoker respondió: “No (con una sonrisa), no quiero…sí quiero (con otra leve sonrisa)”, luego de eso el creador de contenido dijo “nada más quieren entrar por nuestro petróleo”, en alusión política a lo que representa Venezuela en ese rubro.

Esta respuesta de menos de 10 segundos bastó para que los cibernautas lo criticaran, a tal grado que Andrés Johnson mejor terminó por eliminar su propio contenido, el cual alcanzó a llegar a las 300 mil reproducciones.

¿Quién es Andrés Johnson?

Andrés Johnson es un joven mexicano que se dedica a la creación de contenido en redes sociales como TikTok e Instagram, donde comparte videos de poca duración, pero donde comparte consejos, así como momentos de su vida, sobre lo que piensa ante ciertas circunstancias y a responder preguntas de sus fans.

En TikTok tiene más de 8.7 millones de seguidores

tiene más de 8.7 millones de seguidores En Instagram tiene más de 5.3 millones de seguidores

Tras lo sucedido por el tema de Estados Unidos-Venezuela, el influencer no ha emitido algún comentario al respecto, así como una disculpa u otra razón. Su única reacción hasta el momento es haber eliminado su video.

¿Qué está pasando en Venezuela?

El presidente, Donald Trump, indicó que el despliegue militar estadounidense en Venezuela, realizado durante la noche del viernes (2 de enero) y la madrugada del sábado, llevó a la captura del mandatario Nicolás Maduro.

El republicano aseguró que la detención de Maduro se concretó en 47 segundos, durante los cuales las tropas entraron y aseguraron al mandatario.

Luego de la incursión militar estadounidense, se han reportado al menos 80 muertos tras ataque de EE.UU. en Venezuela. Ataques aéreos el 3 de enero fueron consecuencia de los decesos.

Luego de eso, también se han registrado celebraciones y protestas, pues la detención arrojó respuestas positivas, así como negativas en varios sectores de la población.

Tres días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela. Fue investida el lunes 6 de enero, era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Lo último en el país sudamericano tiene que ver con el crudo, pues una empresa estatal venezolana confirmó que negocia con EE. UU. la venta de petróleo. Dicho anuncio se dio a conocer luego de que el Gobierno estadounidense señalara que mantendrá el control sobre la comercialización del petróleo venezolano de manera indefinida, como parte de su política hacia el sector energético de esa nación.

