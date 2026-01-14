Muere Gloria Rocha, “La Madrina” del doblaje de Dragon Ball en México

GENERANDO AUDIO...

Gloria Rocha fue directora de doblaje en “Dragon Ball”. Foto: ANDI

Falleció Gloria Rocha, conocida como “La Madrina” en la escena del doblaje en México, informaron varios de sus colegas este miércoles a través de redes sociales.

Entre sus logros destaca su dirección en el doblaje del anime de “Dragon Ball“, y por dar voz a personajes icónicos como Miss Piggy, de “Los Muppets”, y Oliva en la caricatura de “Popeye”.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Gloria Rocha?

Durante la mañana de este miércoles, actores de doblaje como Carlos Olízar y Gloria Obregón dieron a conocer el fallecimiento de la también directora de doblaje.

“La Madrina” es reconocida en el gremio por seleccionar el elenco de voces para el anime de “Dragon Ball”, así como abrirles las puertas a distintos actores ahora consagrados.

“Se nos fue la querida Gloria Rocha, ‘La Madrina’, quien armó el cast que amamos en ‘Dragon Ball’. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy” Escribió Carlos Olízar en su cuenta de X

También destacó por su labor en otros animes como “Sailor Moon” y “Slam Dunk”, además de películas, series y telenovelas brasileñas, como destacan distintos sitios de doblaje en México.

“Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina” Lalo Garza, actor de doblaje

Ante la confirmación, René García, actor de doblaje conocido por ser la voz de Vegeta en “Dragon Ball“, compartió un mensaje especial para ella.

“Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar” René García, actor de doblaje

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932 y fue hermana del también actor de doblaje Abel Rocha. Inició su carrera profesional a finales de la década de 1950 en Rivatón de América, uno de los estudios pioneros del doblaje en México. Posteriormente, se integró a CINSA, empresa en la que trabajó hasta su cierre en 1983.

Tras esa etapa, colaboró con Telespeciales, S.A., y más adelante con Producciones Salgado e Intertrack. Luego del cierre de ambas compañías, continuó su trayectoria exclusivamente como directora de doblaje en el estudio Auditel, donde permaneció activa hasta 2012.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, quien dejó un legado fundamental en el doblaje mexicano.

