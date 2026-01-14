Preventa de BTS es con membresía ARMY: ¿cómo y hasta cuándo puedes registrarte?
BTS regresará a los escenarios tras cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El 24 de enero será la venta general, pero habrá una preventa exclusiva dos días antes a la que podrán acceder únicamente los usuarios con Membresía ARMY.
Se trata de una suscripción para fans de la banda de K-Pop que fungirá como requisito para la “Venta ARMY Membership“, la cual tiene un costo de 22 dólares en tipo US, que equivale a 392 pesos mexicanos en la conversión actual, y cuesta $409.82 en su versión global.
Cabe destacar que hay una fecha límite para que los usuarios puedan adquirirla y, de esta manera, registrarse para tener derecho a los primeros boletos para las tres fechas en tierras mexicanas.
¿Cómo acceder a la preventa de BTS en México?
Para participar en la “Venta ARMY Membership” del jueves 22 de enero, se requiere que los compradores tengan una membresía ARMY y se registren para la preventa en la plataforma Weverse antes del domingo 18 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).
“Solo los titulares de ARMY Membership que se hayan registrado previamente podrán unirse a la preventa. Cuando se te solicite, ingresa tu número de ARMY Membership para desbloquear el acceso a las entradas (número de 9 dígitos que comienza con BA)”.Ticketmaster
Para los shows en Canadá, Estados Unidos y México, solo hace falta utilizar el número de membresía US o GLOBAL; en caso de contar con ambas, solo se validará el número de membresía US.
En caso de ya contar con la membresía (US o Global), los miembros deben aplicar en esta página.
Más condiciones para entrar a la preventa
Es importante que el correo electrónico asociado a la Membresía ARMY coincida con el correo de la cuenta Ticketmaster que desee comprar entradas; si ésta no coincide, el comprador no podrá unirse a la fila.
Si los correos de la membresía y la cuenta de la boletera no coinciden, el usuario puede actualizar su correo electrónico de Ticketmaster hasta antes del 18 de enero a las 17:00 horas a través del sitio oficial de la plataforma.
En el supuesto de que el interesado no tenga una cuenta de Ticketmaster, debe crear una usando el mismo correo electrónico.
*El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía. Consulta el aviso de Weverse AQUÍ.
¿Cómo sacar la Membresía ARMY?
Las fans de BTS que deseen tener derecho a la preventa del 22 de enero deben ingresar a la siguiente página para adquirir su Membresía ARMY antes del 18 de enero a las 17:00 horas.
Para conseguir la membresía, debe seguir los siguientes pasos:
- Entra al apartado de US Membership o Global
- Presiona el botón de “Compra“
- Regístrate con un correo electrónico, Apple, Google, X o Kakao
- Acepta todos los términos y condiciones
- Presiona el botón “Sign up now”
- Confirma que quieres recibir notificaciones y presiona “Start”
- Vuelve a presionar el botón de “Compra”
- Dirígete a “Membership Details”
- Ingresa tu número de teléfono y da permiso para que se use tu información
- Recibirás un código de verificación
- Verifica tu número en menos de cinco minutos
- Ingresa tu nombre, apellido y género
- Vuelve a ingresar tu nombre, apellido y número como información de cliente (en el caso de US)
- Ingresa una dirección de Estados Unidos (en el caso de US)
- En el caso de la membresía global, esto no es necesario
- Agrega un método de pago (Paypal o tarjeta)
- En el caso de la membresía global, solo es posible pagar con Paypal, así que se te pedirá ingresar a tu cuenta de Paypal.
- Presiona el botón “Aceptar y pagar”
Una vez registado en la Membresía ARMY, el usuario debe hacer clic aquí para registrarte en la preventa en Weverse.
¿Cuándo y dónde se presentará BTS en México?
A través de sus redes sociales, la agrupación confirmó que visitará la Ciudad de México en tres fechas:
- Jueves 7 de mayo
- Sábado 9 de mayo
- Domingo 10 de mayo
Unos minutos más tarde, la cuenta oficial de “OCESA K-Pop” confirmó que la boy band visitará el Estadio GNP Seguros, en lo que se perfila como uno de los conciertos más esperados de 2026 en México.