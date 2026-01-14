Preventa de BTS es con membresía ARMY: ¿cómo y hasta cuándo puedes registrarte?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué necesitas para acceder a al preventa de BTS? | Foto: Getty Images

BTS regresará a los escenarios tras cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El 24 de enero será la venta general, pero habrá una preventa exclusiva dos días antes a la que podrán acceder únicamente los usuarios con Membresía ARMY.

Se trata de una suscripción para fans de la banda de K-Pop que fungirá como requisito para la “Venta ARMY Membership“, la cual tiene un costo de 22 dólares en tipo US, que equivale a 392 pesos mexicanos en la conversión actual, y cuesta $409.82 en su versión global.

Cabe destacar que hay una fecha límite para que los usuarios puedan adquirirla y, de esta manera, registrarse para tener derecho a los primeros boletos para las tres fechas en tierras mexicanas.

¿Cómo acceder a la preventa de BTS en México?

Para participar en la “Venta ARMY Membership” del jueves 22 de enero, se requiere que los compradores tengan una membresía ARMY y se registren para la preventa en la plataforma Weverse antes del domingo 18 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

“Solo los titulares de ARMY Membership que se hayan registrado previamente podrán unirse a la preventa. Cuando se te solicite, ingresa tu número de ARMY Membership para desbloquear el acceso a las entradas (número de 9 dígitos que comienza con BA)”. Ticketmaster

Para los shows en Canadá, Estados Unidos y México, solo hace falta utilizar el número de membresía US o GLOBAL; en caso de contar con ambas, solo se validará el número de membresía US.

En caso de ya contar con la membresía (US o Global), los miembros deben aplicar en esta página.

Más condiciones para entrar a la preventa

Es importante que el correo electrónico asociado a la Membresía ARMY coincida con el correo de la cuenta Ticketmaster que desee comprar entradas; si ésta no coincide, el comprador no podrá unirse a la fila.

Si los correos de la membresía y la cuenta de la boletera no coinciden, el usuario puede actualizar su correo electrónico de Ticketmaster hasta antes del 18 de enero a las 17:00 horas a través del sitio oficial de la plataforma.

En el supuesto de que el interesado no tenga una cuenta de Ticketmaster, debe crear una usando el mismo correo electrónico.

*El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía. Consulta el aviso de Weverse AQUÍ.

¿Cómo sacar la Membresía ARMY?

Las fans de BTS que deseen tener derecho a la preventa del 22 de enero deben ingresar a la siguiente página para adquirir su Membresía ARMY antes del 18 de enero a las 17:00 horas.

Para conseguir la membresía, debe seguir los siguientes pasos:

Entra al apartado de US Membership o Global

Presiona el botón de “Compra“

Regístrate con un correo electrónico, Apple, Google, X o Kakao

Acepta todos los términos y condiciones

Presiona el botón “Sign up now”

Confirma que quieres recibir notificaciones y presiona “Start”

Vuelve a presionar el botón de “Compra”

Dirígete a “Membership Details”

Ingresa tu número de teléfono y da permiso para que se use tu información

Recibirás un código de verificación

Verifica tu número en menos de cinco minutos

Ingresa tu nombre, apellido y género

Vuelve a ingresar tu nombre, apellido y número como información de cliente (en el caso de US)

Ingresa una dirección de Estados Unidos (en el caso de US) En el caso de la membresía global, esto no es necesario

Agrega un método de pago (Paypal o tarjeta) En el caso de la membresía global, solo es posible pagar con Paypal, así que se te pedirá ingresar a tu cuenta de Paypal.

Presiona el botón “Aceptar y pagar”

Una vez registado en la Membresía ARMY, el usuario debe hacer clic aquí para registrarte en la preventa en Weverse.

¿Cuándo y dónde se presentará BTS en México?

A través de sus redes sociales, la agrupación confirmó que visitará la Ciudad de México en tres fechas:

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

Unos minutos más tarde, la cuenta oficial de “OCESA K-Pop” confirmó que la boy band visitará el Estadio GNP Seguros, en lo que se perfila como uno de los conciertos más esperados de 2026 en México.