Andrea Legarreta confirma romance con colaborador de “Hoy”, Luis Carlos Origel

GENERANDO AUDIO...

Andrea Legarreta tiene un nuevo romance con compañero de “Hoy”. Foto: Getty Images

Andrea Legarreta confirmó su romance este miércoles con Luis Carlos Origel, colaborador del programa “Hoy”, después de meses de rumores en redes sociales. La conductora confesó estar ilusionada con esta nueva etapa sentimental, la primera tras su divorcio de Erik Rubín en 2023.

Legarreta habló abiertamente ante las cámaras sobre esta nueva etapa en su vida y respondió a los comentarios que circulaban en redes: “Lo que se ve no se juzga”.

“Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años. Se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, compartió.

La también conductora de “Hoy” describió a su novio como una persona educada y con gran nobleza:

“Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto algo se movió ahí y estoy muy feliz”. Andrea Legarreta

La mamá de Mía y Nina Rubín también explicó que su historia comenzó como una sólida amistad que, con el paso del tiempo, evolucionó en una relación de pareja.

“No me animaba hasta que, de pronto… No pensaba en eso. Tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende. Estoy bien, feliz e ilusionada. Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Creo que el amor tiene que ser así: dulce y lindo”, expresó.

¿Desde cuándo surgieron los rumores?

Los rumores sobre la nueva relación de Andrea Legarreta comenzaron en octubre del año pasado, cuando Luis Carlos Origel fue visto como su acompañante en la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de las mejores amigas de la conductora.

La ceremonia se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde Andrea asistió junto a Origel, con quien ya había sido captada anteriormente en otros eventos.

Andrea Legarreta subió un texto en su cuenta de Instagram en el que demuestra estar en la etapa del enamoramiento, dejando en claro lo que quiere en una pareja y lo que merece en el amor.

¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

Luis Carlos Origel es un entrenador personal y creador de contenido fitness, de alrededor de 40 años. Inició su carrera en el futbol profesional antes de enfocarse por completo en el acondicionamiento físico.

Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa “Hoy”, además de otros espacios de Televisa.

En una entrevista con Men’s Health Latinoamérica, explicó que su pasión por el deporte se transformó en vocación: “Después de mi etapa en el futbol fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.

Hasta antes de esta confirmación, Andrea Legarreta había sido clara en distintas entrevistas tras anunciar su separación de Erik Rubín en febrero de 2023, luego de más de dos décadas de matrimonio, se encontraba enfocada en su trabajo, su familia y en vivir su proceso personal con discreción.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.