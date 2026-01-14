Embajada de Francia entrega reconocimiento a Gael García Bernal por su trayectoria y aportación al cine

GENERANDO AUDIO...

Gael García es un icono del cine mexicano. Foto: Cuartoscuro

El actor mexicano Gael García Bernal fue reconocido por el Gobierno de Francia con la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, distinción que le fue entregada por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, como reconocimiento a su trayectoria artística, su contribución cultural y su influencia internacional.

La diplomática compartió el momento a través de sus redes sociales, donde señaló que se sentía honrada de entregar la condecoración a una figura que “defiende los valores de Francia”.

El propio Gael García Bernal también difundió imágenes de la ceremonia en sus historias de Instagram.

Durante el acto protocolario, la embajadora pronunció un discurso en el que destacó el papel del actor mexicano como una de las voces más influyentes del cine mundial. Recordó que Gael García Bernal, creció en un entorno artístico gracias a sus padres, los actores José Ángel García y Patricia Bernal, lo que marcó su vocación desde temprana edad.

En su mensaje, también reconoció a su hermano, Darío Yazbek Bernal, a quien mencionó como una figura en ascenso dentro de la industria.

De “Amores perros” al reconocimiento internacional

La representante de Francia subrayó que el reconocimiento global de Gael García Bernal llegó en el año 2000 con el filme “Amores perros”, dirigido por Alejandro González Iñárritu, una película que recientemente fue incluida en listas de cine de culto tanto en Francia como en México.

Además, recordó títulos clave de su filmografía como:

“Y tu mamá también”

“La mala educación”

“Diarios de motocicleta”

“Babel”

“La ciencia del sueño”

“No”

“Neruda”

“Cassandro”

“Debe ser el cielo”

En su discurso también resaltó sus colaboraciones con directores internacionales como Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, Walter Salles, Michel Gondry, Pablo Larraín y Elia Suleiman, así como su trabajo con cineastas franceses.

Gael García Bernal, promotor cultural y embajador de la Unesco

Más allá de su carrera como actor, la embajada destacó su labor como director, productor y promotor cultural. En particular, se mencionó la creación del festival Ambulante, fundado junto con Diego Luna y Elena Fortes, que ha impulsado el cine documental en México como herramienta de diálogo y transformación social.

Asimismo, se recordó su papel como Embajador de Buena Voluntad de la Unesco para la educación cultural y artística, una labor alineada con los valores de libre creación y acceso universal a la cultura que Francia promueve.

Un puente cultural entre México y Francia

Durante la ceremonia también se resaltó la relación de Gael García Bernal con Francia, país donde ha tenido una participación activa en eventos como el Festival de Cine de Cannes, donde en 2010 presidió la Cámara de Oro y en 2014 fue jurado bajo la presidencia de Jane Campion.

