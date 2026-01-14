BLACKPINK sorprende a seguidores; anuncia su nuevo mini álbum “DEADLINE”

GENERANDO AUDIO...

BLACKPINK podría llevan nuevas canciones a su gira. Foto: AFP

El grupo surcoreano BLACKPINK sorprendió a su público al anunciar el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado “DEADLINE”, un mini álbum que estará disponible el próximo 27 de febrero de 2026.

El cuarteto integrado por Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé confirmó la noticia este miércoles.

La agrupación había concentrado su actividad musical en el sencillo “JUMP”, lanzado en julio de 2025, por lo que el anuncio marca su regreso con un nuevo proyecto tras varios meses sin un lanzamiento de mayor extensión.

De acuerdo con la información compartida en la Ciudad de México, el estreno de “DEADLINE” está programado para las 22:00 horas, en una fecha que ya genera expectativa entre los seguidores del grupo.

“DEADLINE”, el nuevo mini álbum de BLACKPINK

La agrupación explicó que “DEADLINE” será su tercer mini álbum, formato que se caracteriza por tener una duración menor a la de un disco de estudio completo. El lanzamiento llega después de que el grupo no publicara un disco desde “BORN PINK”, el cual fue estrenado el 16 de septiembre de 2022.

Desde entonces, BLACKPINK solo había presentado lanzamientos individuales, lo que convierte a “DEADLINE” en su primer proyecto discográfico de este tipo en casi cuatro años.

El tour mundial “DEADLINE” de BLACKPINK

El nuevo material discográfico comparte nombre con la gira internacional del grupo, el “DEADLINE World Tour”, que comenzó en el estadio Goyang en julio de 2025. La gira todavía contempla presentaciones en Singapur, Tokio y Hong Kong, ciudad donde se realizará el cierre el 26 de enero de 2026.

La coincidencia entre el título del disco y la gira ha generado expectativas entre los seguidores, quienes esperan que parte del nuevo material sea incorporado a los conciertos restantes del tour.

¿Quiénes son BLACKPINK?

BLACKPINK es un grupo femenil de K-pop formado por YG Entertainment en 2016. Está integrado por Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé, y logró posicionarse rápidamente en los primeros lugares de los Billboard Hot 100 con el tema “Ice Cream”, en colaboración con Selena Gomez.

Su debut oficial ocurrió el 8 de agosto de 2016 con el álbum sencillo “SQUARE ONE”, que incluyó los temas “WHISTLE” y “BOOMBAYAH”. Posteriormente, el 15 de junio de 2018, lanzaron su primer mini álbum, “SQUARE UP”, que contenía canciones como “DDU-DU DDU-DU” y “Forever Young”. El 15 de abril de 2019 presentaron “Kill This Love”.

El primer álbum de estudio completo del grupo, “THE ALBUM”, fue lanzado el 2 de octubre de 2020, seguido por “BORN PINK”, el 16 de septiembre de 2022.

A lo largo de su trayectoria, BLACKPINK ha sido reconocido por romper múltiples récords, entre ellos el de grupo femenino con más suscriptores en YouTube, el video musical de K-pop con más vistas en 24 horas y el debut más grande en Spotify.

