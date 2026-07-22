Presa La Amistad mejora tras lluvias: sube 70 centímetros y alcanza 20.5% de capacidad

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Presa La Amistad recupera 50 millones de metros cúbicos de agua. Foto: UnoTV

Las lluvias registradas en la zona fronteriza permitieron una recuperación en los niveles de la Presa Internacional La Amistad, ubicada entre México y Estados Unidos, luego de meses de mantenerse en condiciones críticas por la falta de precipitaciones.

De acuerdo con reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), las precipitaciones en los arroyos que desembocan en el río Bravo generaron aportaciones importantes al embalse, con entradas de hasta 600 metros cúbicos por segundo.

El incremento de escurrimientos permitió que el nivel de la presa aumentara aproximadamente 70 centímetros en una semana, lo que representa una recuperación cercana a 50 millones de metros cúbicos de agua.

Con esta mejora, el almacenamiento del embalse pasó de sus niveles más bajos registrados durante este año a ubicarse en alrededor del 20.5% de su capacidad normal.

Aunque el aumento representa un cambio favorable para la infraestructura hidráulica, autoridades señalaron que el nivel actual todavía se encuentra por debajo de las condiciones necesarias para una recuperación completa.

Presa La Amistad mantiene extracción limitada para garantizar abastecimiento

Ante la recuperación parcial del almacenamiento, las autoridades mantienen medidas de precaución para conservar el recurso y garantizar el suministro de agua para las poblaciones fronterizas.

Actualmente, la extracción mediante la cortina de la presa se mantiene reducida a aproximadamente 13 metros cúbicos por segundo, con prioridad para el consumo humano.

De este volumen, se destinan recursos para atender las necesidades domésticas de ambos países: alrededor de 3 metros cúbicos por segundo para México y 15 para Estados Unidos, según información proporcionada por la CILA.

Además, la humedad acumulada en los terrenos ubicados aguas abajo ha permitido disminuir la demanda de agua para actividades agrícolas, debido a que las lluvias recientes favorecieron las condiciones del suelo.

Sequía de tres décadas mantiene alerta sobre niveles de presa La Amistad

A pesar de la recuperación registrada, especialistas y autoridades mantienen una postura cautelosa debido al prolongado periodo de sequía que afecta a la región.

Ignacio Peña, representante de la CILA, sección México en Ciudad Acuña, Coahuila, señaló que la zona enfrenta una sequía acumulada de décadas y que se requieren mayores precipitaciones para lograr una recuperación significativa.

“Desgraciadamente tenemos una sequía de 32 años. Entonces, necesitamos parte de un huracán o varios, lluvias de consideración, tormentas sobre todo en esta zona”, explicó.

El funcionario destacó que la temporada de ciclones aún representa una oportunidad para que continúen las aportaciones de agua a la cuenca.

“Todavía estamos en la época de huracanes hasta el mes de noviembre, puede ser que se presenten lluvias en la Serranía de Acuña. Todavía, como le digo, hay esperanza”, indicó.

Autoridades mantienen vigilancia ante temporada de lluvias

La Presa Internacional La Amistad continuará bajo monitoreo permanente por parte de la CILA, principalmente en zonas como la Serranía del Burro y la cuenca de Chihuahua, donde las lluvias pueden generar nuevos escurrimientos.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no existe una situación de riesgo inmediato para el abastecimiento de agua potable; sin embargo, reiteraron la importancia de mantener medidas de ahorro y uso responsable del recurso.

El embalse aún se encuentra lejos de sus niveles óptimos, pero las recientes precipitaciones modificaron la tendencia negativa que había predominado durante los últimos meses y abrieron una posibilidad de recuperación conforme avance la temporada de lluvias.

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