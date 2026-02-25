Muere Jordan James Parke, influencer que buscaba parecerse a Kim Kardashian, a los 34 años

GENERANDO AUDIO...

Se sometió a cirugías para parecerse a Kim Kardashian. Foto: AFP/Getty Images

Jordan James Parke, conocido influencer británico que quería parecerse a Kim Kardashian y se sometió a varias cirugías plásticas para lograrlo, fue encontrado muerto en las inmediaciones de Plaza Lincoln, en Londres, tenía 34 años.

Su muerte, registrada el 18 de febrero pasado, fue confirmada por su hermana, quien, en una publicación de Instagram, despidió a “Lip King” o “Ken Kardashian”, como también era conocido.

“Jordan, no tengo palabras para explicar la tristeza y el dolor que sentimos. Eras nuestro mejor amigo. ¡Nuestro mundo entero, nuestro todo! ¡Te amamos más que a nada en el mundo! Simplemente no hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos de haberte tenido en nuestras vidas. El mundo se siente tan vacío sin ti… y no sé cómo vamos a seguir”, escribió este domingo en su perfil.

¿Qué se sabe de la muerte de Jordan James Parke, influencer que se quería parecer a Kim Kardashian?

De acuerdo con reportes de medios británicos, Jordan James Parke fue encontrado sin vida en la Plaza Lincoln, en Londres. La policía describió el caso como “inexplicable”, por lo que revisa distintas líneas de investigación.

Un portavoz de las autoridades indicó que los agentes analizan información que sugiere que el influencer pudo haberse sometido recientemente a un procedimiento cosmético.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para esclarecer la causa del fallecimiento.

Arrestos relacionados con el caso de Jordan James Parke

Como parte de las indagatorias, la policía arrestó a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 bajo sospecha de homicidio.

Posteriormente, ambos fueron liberados bajo fianza, aunque permanecen bajo supervisión mientras continúan las investigaciones, informó la BBC.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado el posible vínculo de estas personas con el caso ni han emitido conclusiones oficiales.

¿Quién era Jordan James Parke?

Conocido por su obsesión con la cirugía plástica y por buscar un parecido con Kim Kardashian, Jordan James Parke alcanzó notoriedad por su drástica transformación física en la que habría gastado alrededor de 150 mil dólares.

Comenzó a someterse a procedimientos estéticos desde los 19 años y, con el paso del tiempo, habló abiertamente sobre su experiencia en televisión y redes sociales.

En entrevistas, describió la cirugía plástica como un “pasatiempo”. Apareció en el programa “This Morning” y también participó en dos ocasiones en “Botched”, donde buscó corregir rellenos de labios.

El influencer también fue noticia en 2024, cuando fue arrestado tras la muerte de una mujer que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica vinculada a él, según reportes del Daily Mail. En ese caso, Parke fue detenido bajo sospecha de homicidio involuntario, pero no se le imputaron cargos.

La muerte del creador de contenido despertó interés en plataformas digitales, donde usuarios recuerdan su controvertida trayectoria.

