Shakira en concierto en el Zócalo: ¿qué objetos podrás llevar?

GENERANDO AUDIO...

Shakira se presentará el 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas.

Ante la afluencia esperada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la lista de objetos permitidos y prohibidos, así como una serie de recomendaciones para quienes asistan al evento.

La intérprete de “Waka Waka” confirmó a través de un video que, tras el recibimiento que tuvo en México en sus 12 presentaciones en el país, acordó con el Gobierno local realizar una presentación de acceso libre en la plancha del Zócalo capitalino.

La corporación emitió las siguientes medidas preventivas para quienes acudan al evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México:

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

Objetos prohibidos en el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX

La autoridad capitalina indicó que no se permitirá el ingreso con:

Bolsas voluminosas o mochilas de gran tamaño

Objetos punzocortantes o herramientas filosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes durante el concierto masivo.

Objetos permitidos para ingresar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que sí podrán ingresar:

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables y/o chamarras

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para celular

Shakira recuerda su concierto de 2007 en el Zócalo

En su mensaje, Shakira recordó la presentación que ofreció el 27 de mayo de 2007 en el Zócalo de la CDMX, cuando reunió a 210 mil personas como parte de su gira “Oral Fixation Tour”.

En aquella ocasión interpretó 17 canciones, entre ellas “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable” y “Antología”.

La cantante agradeció la aceptación de la gente y el cariño, y reiteró que espera a sus fans el próximo primero de marzo en el centro de la capital del país.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.