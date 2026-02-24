The xx regresa a la CDMX tras 8 años: todo sobre su regreso a los escenarios

GENERANDO AUDIO...

The xx prepara una gira por distintos países. Foto: Getty Images

The xx volverá a presentarse en la Ciudad de México (CDMX). La banda británica de indie y electronic rock confirmó su regreso al país con un concierto que ya genera expectativa entre sus seguidores, tras varios años sin pisar escenarios mexicanos.

The xx arrancará su gira en México

Luego de una serie de guiños que anunciaban su regreso a la capital, el trío, integrado por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie xx, confirmó este martes un show especial en la CDMX.

La cita será el próximo 4 de abril de 2026 en el Pepsi Center. El concierto marcará el arranque de su gira de regreso a los escenarios, después de ocho años de no tocar juntos.

Asimismo, será su primera actuación en México desde aquella recordada visita en 2017, cuando encabezaron el Corona Capital.

Además, el concierto llega en un momento clave para la banda, ya que se realizará justo antes de su participación en Coachella 2026, los próximos 10 y 17 de abril, en Indio, California.

Por ahora, la gira también incluye fechas en países como Brasil, Suiza, Francia, Polonia, Bélgica y España, donde forman parte del lineup del Primavera Sound.

¿Cuándo se venderán los boletos para The xx en CDMX?

Si quieres ser testigo del regreso de The xx a la Ciudad de México, debes tomar en cuenta las fechas para conseguir tus entradas.

Como mencionaron los organizadores, la venta de boletos empezará este jueves 26 de febrero durante la Preventa Banamex.

Por otro lado, la venta general se liberará el 27 de febrero a través de Ticketmaster o en la taquilla del Pepsi Center.

Asimismo, los seguidores del grupo podrán registrarse para obtener un código especial de preventa fans.

The xx, una banda clave del indie contemporáneo

The xx se formó en Londres en 2005 y rápidamente se convirtió en uno de los proyectos más influyentes del indie moderno.

Su álbum debut, “xx”, de 2009, los catapultó a la escena internacional, mientras que “Coexist”, en 2012, reforzó su identidad sonora.

Ya en 2017, el grupo lanzó “I See You”, disco que amplió su propuesta musical y afianzó su presencia global.

Durante su pausa como banda, cada integrante desarrolló proyectos en solitario. Jamie xx se consolidó como uno de los productores electrónicos más influyentes del mundo con lanzamientos como “In Colour” e “In Waves”.

Por su parte, Oliver Sim debutó con “Hideous Bastard” y en 2025 inició una nueva etapa solista con el sencillo “Obsession”.

Por su parte, Romy lanzó “Mid Air” en 2023, uno de los álbumes más celebrados del año, que le valió nominaciones a los BRIT Awards y los Grammy.

Nueva etapa para The xx

El regreso a los escenarios coincide con una nueva fase creativa. En 2025, la banda confirmó que volvió al estudio para trabajar en su cuarto álbum.

Aunque no han revelado demasiados detalles, sus integrantes han compartido que disfrutan nuevamente el proceso creativo, lo que convierte este concierto en la Ciudad de México en algo más que un simple show: se perfila como parte del arranque de una nueva era para The xx.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.