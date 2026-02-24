¿Vas al Zócalo a ver a Shakira? Calles cerradas y alternativas viales

GENERANDO AUDIO...

Primer cuadro de CDMX tendrá afectaciones viales por concierto de Shakira. Foto:AFP

Shakira dará un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este domingo 1 de marzo, ante la alta afluencia esperada, el Gobierno capitalino pide tomar previsiones y consultar las calles cerradas y alternativas viales que se implementarán en la zona.

El inicio de la presentación está programado para las 20:00 horas. Sin embargo, las autoridades prevén la llegada de los asistentes desde muy temprano a la plancha de la Plaza de la Constitución.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Se considera que el primer cuadro de la ciudad será el más afectado por el tránsito durante, previo y después del evento de la cantante colombiana, por lo que se aplicarán las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

¿Cuáles serán las calles cerradas por el concierto?

En este sentido, está previsto que las calles aledañas a la Plaza de la Constitución permanezcan cerradas a la circulación vial desde horas antes de la presentación de Shakira, entre ellas:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

Calle 5 de febrero

20 de noviembre

República de Guatemala

Donceles

Calle Venustiano Carranza

Avenida 5 de mayo

¿Vas a asistir al concierto de Shakira? Estas son las recomendaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió recomendaciones a los asistentes al evento.

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

Objetos prohibidos para el concierto de Shakira en el Zócalo

La autoridad capitalina indicó que no se permitirá el ingreso con:

Bolsas voluminosas o mochilas de gran tamaño

Objetos punzocortantes o herramientas filosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes durante el concierto masivo.

Objetos permitidos para ingresar al Zócalo

La SSC confirmó que sí podrán ingresar:

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables y/o chamarras

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para celular

Las autoridades piden seguir las indicaciones de seguridad y evitar accidentes durante el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX.

