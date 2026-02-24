Fallece Héctor Zamorano, primer eliminado en la historia de “La Academia”, a los 47 años

GENERANDO AUDIO...

Fallece Héctor Zamorano a los 47 años. Foto: Cuartoscuro

Este 24 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación del reality musical “La Academia“, quien pasó a la historia por ser el primer concursante eliminado del programa cuando este comenzó a transmitirse en 2002.

La noticia fue difundida por TV Azteca en sus plataformas oficiales y durante transmisiones de programas como “Venga la Alegría“, donde se lamentó profundamente el fallecimiento del cantante veracruzano y se enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos.

Hasta el momento, no se han difundido causas oficiales del fallecimiento por parte de familiares o autoridades, algunos medios señalan que en los últimos años el cantante había enfrentado una enfermedad crónica y desafíos de salud emocional, lo cual, pudo haber influido en su estado general. Sin embargo, esta información no está confirmada.

Héctor Zamorano y su paso por “La Academia”

Héctor Zamorano formó parte de la primera generación de “La Academia”, el reality que combinaba talento, espectáculo y votación del público.

En aquella primera edición, Zamorano fue uno de los 14 aspirantes que lograron ingresar a la casa donde se desarrollaba el programa.

Durante esa primera semana, el formato contempló una intensa fase de nominaciones, y Zamorano quedó entre los concursantes propuestos para salir de la competencia en la primera ronda.

Finalmente, fue el primer participante en ser eliminado, tras interpretar su canción en uno de los conciertos y recibir el veredicto del público. Su salida marcó historia dentro del reality y lo convirtió en un nombre recordado por los seguidores del género.

Aunque su paso fue breve, aquel momento definió su vínculo con la audiencia: ser el primer eliminado de “La Academia” lo hizo parte del imaginario del programa, incluso décadas después.

¿Qué fue de Héctor Zamorano tras su salida de “La Academia”?

Tras su salida del show, Zamorano no se alejó completamente de la música ni de los medios, un año después de su participación, lanzó su primer álbum debut, lo cual fue un logro notable considerando la breve exposición que había tenido en el programa.

Además de cantautor, con el paso del tiempo incursionó en otras actividades relacionadas con medios y entretenimiento, en su cuenta de Instagram se podía leer que era “blogger, cantante, entrevistador y fotógrafo”.

Sin embargo, la carrera de Zamorano también estuvo marcada por altibajos, años después de su paso por “La Academia”, compartió públicamente que enfrentaba problemas de salud mental, incluyendo depresión, situación que él mismo describió en publicaciones en redes sociales como un desafío constante.

Compañeros de “La Academia” lamentan la muerte de Héctor Zamorano

Exintegrantes del programa y seguidores expresaron tristeza y recuerdos sobre su paso por “La Academia”, recalcando que, pese a haber salido rápido, su historia quedó asociada con uno de los momentos más recordados de la primera generación del concurso.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Yahir y compañero de generación de Héctor Zamorano, compartió unas palabras ante el lamentable hecho:

“Dios mío santo… que tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos… te recordé siempre con mucho cariño, viejo”, expresó el cantante.

Por su parte, Érika Alcocer, participante de la segunda generación, también compartió un mensaje que ha tocado el corazón de miles a través de sus redes sociales. Alcocer confesó que llevaba varios días encontrándose con imágenes de Héctor Zamorano, sin imaginar que se trataba de una despedida dolorosa.

Con palabras llenas de nostalgia, recordó los momentos compartidos y expresó el cariño que siempre le tuvo, vinculando esta pérdida con la de Hiromi, exalumna del programa fallecida en 2017, con quien tanto ella como Zamorano compartieron casa durante su paso por “La Academia“.

“Ahora ustedes lo son en el cielo”, escribió Érika, frase que resume el profundo dolor que siente y la esperanza de un reencuentro.

Mientras se esperan detalles oficiales sobre las causas de su muerte, sus familiares, amigos y seguidores continúan rindiendo homenaje a su memoria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.