GENERANDO AUDIO...

Jorge Lozano Soriano fue un gran amigo de Silvia Pinal. Foto: Getty images

Murió Jorge Lozano Soriano a los 89 años. Fue un productor y guionista argentino, reconocido por su trabajo en México en telenovelas como “Lazos de amor”, “Te amo”, “Tiempo de amar”, y por ser el creador de “Mujer, casos de la vida real”.

El productor fue un gran amigo de la primera actriz Silvia Pinal; incluso, parte de su conocimiento sobre la actriz quedó plasmado en la bioserie “La Guzmán”.

La página oficial de Jorge Lozano Soriano confirmó su fallecimiento con una publicación realizada este 25 de diciembre de 2025. También se informó que murió a las 00:50 horas de la madrugada y que su velorio inició a las 15:00 horas del mismo día.

Despiden a Jorge Lozano

A través de redes sociales, diversas personalidades lamentaron su fallecimiento y enviaron condolencias a sus familiares. La actriz María Sorté, madre de Omar García Harfuch, fue una de las celebridades que expresó su pesar y agradeció el apoyo que el productor brindó a lo largo de su carrera.

Asimismo, empresas como Grupo Fórmula y El Círculo Teatral se despidieron del escritor de “Mi destino eres tú” y “Bajo un mismo rostro”, destacando su legado en la televisión mexicana.

¿Quién fue Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano era originario de Santa Fe, Argentina. Nació el 29 de junio de 1936, hijo de Filandro Pedro Lozano y Dora Soriano. Alcanzó reconocimiento como escritor y productor del programa “Las 24 horas”, así como de diversas telenovelas, además de desarrollar trabajo teatral en Argentina.

En México, tuvo una larga trayectoria dentro de Grupo Televisa, donde su mayor éxito fue “Mujer, casos de la vida real”, producción que se mantuvo al aire de 1985 a 2007.

Entre los proyectos en los que estuvo involucrado se encuentran:

“El secreto de Alejandra” (1997)

(1997) “Bendita mentira” (1996)

(1996) “Marianela” (1993)

(1993) “Mujer, casos de la vida real” (1986-2007)

(1986-2007) “Mi destino eres tú” (2000), con Carmen Daniels

(2000), con Carmen Daniels “Lazos de amor” (1995)

(1995) “Bajo un mismo rostro” (1995)

(1995) “Mi pequeña Soledad” (1990)

(1990) “Te amo” (1984)

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.