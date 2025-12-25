Snoop Dogg canta en el medio tiempo del Detroit vs. Minnesota de la NFL

GENERANDO AUDIO...

Snoop Dogg canta en el medio tiempo del Detroit vs. Minnesota. Foto: Getty

Snoop Dogg cantó en el medio tiempo del Detroit vs. Minnesota, juego de Navidad 2025 y correspondiente a la Semana 17 de la NFL. El rapero estadounidense fue la figura principal del entretiempo en el U.S. Bank Stadium, casa de los Vikings.

Como parte de la jornada especial navideña, la National Football League agendó para el 25 de diciembre otros dos juegos: el Dallas Cowboys vs. Washington Commanders, y los Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos.

Snoop Dogg canta en el juego Detroit vs. Minnesota

La presentación del rapero comenzó con un breve video de introducción con Martha Stewart, donde él protagoniza un relato navideño. Enseguida salió en el centro del campo fungiendo como maestro de ceremonia durante un remix de éxitos.

El cantante sobresalió en el evento con un vestuario completamente en rojo, y unos lentes oscuros. Mientras el elenco de bailarines y músicos que lo acompañaron salieron con prendas blancas y rojas.

Luego de eso vino la presentación de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, voces detrás del éxito de Kpop de “Demon Hunters”, película popular de Netflix con la permanencia más larga en el Top 10 de la plataforma.

Enseguida llegó el turno para Lainey Wilson, estrella de música country ganadora del premio Grammy y Artista del Año de CMA y ACM, quien cantó en un carro alegórico blanco, así como su vestimenta, mientras Snoop Dogg estaba junto al vehículo.

La voz de Andrea Bocelli fue parte del cierre para conmemorar la presentación navideña:

El final del show fue con Martha Stewart y la presentación tipo “cuento” navideño.

¿Quién es Snoop Dogg?

Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido mundialmente como Snoop Dogg, nació el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California. Desde joven estuvo inmerso en un entorno marcado por las pandillas y la violencia urbana, llegando a formar parte de los Rollin’ 20 Crips durante su etapa escolar. Su vida temprana también estuvo relacionada con el tráfico de drogas a pequeña escala, lo que lo llevó a ser arrestado por posesión de cocaína tras graduarse del instituto.

Descubrimiento musical y primeros pasos

La carrera musical de Snoop Dogg comenzó oficialmente en 1992, luego de recuperar su libertad. Fue entonces cuando Dr. Dre descubrió su talento y lo integró a su proyecto musical. Snoop colaboró en el influyente álbum The Chronic y en el tema principal de la banda sonora de Deep Cover, lo que lo posicionó rápidamente como una nueva voz del gangsta rap.

El grupo 213 y colaboraciones clave

Antes de alcanzar la fama internacional, Snoop grabó cintas caseras junto a su primo Nate Dogg y su amigo Warren G, hermanastro de Dr. Dre. Juntos formaron el grupo 213, nombre inspirado en el prefijo telefónico de Long Beach. Este proyecto fue fundamental para desarrollar su estilo y consolidar alianzas que marcarían el rumbo de su carrera.

Consolidación en el hip-hop

Snoop Dogg es considerado uno de los precursores del gangsta rap, junto a figuras como Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Su transición de la calle al estudio lo convirtió en uno de los artistas más influyentes y exitosos del hip-hop estadounidense.

Cuenta con al menos 19 álbumes de estudio y ha participado hasta en 42 películas.

