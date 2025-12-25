Yolanda Andrade reapareció tras problemas de salud y señaló: “Quizás esta sea mi última Navidad”

GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade reflexiona sobre su “última Navidad”. Foto: Getty Images

Luego de semanas de preocupación por su estado de salud, Yolanda Andrade reapareció públicamente para compartir un emotivo mensaje en Nochebuena con motivo de la Navidad; sin embargo, señaló que “quizás esta sea su última Navidad”.

Hace apenas dos semanas, la conductora de “Montse y Joe” alarmó a amigos y fans tras ser hospitalizada. Incluso personas cercanas a ella, como el conductor Jorge Carbajal, señalaron que su estado era delicado, asegurando que su cuerpo “se había cansado”.

Yolanda reapareció la noche del 24 de diciembre con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se le observa visiblemente más recuperada, aunque alertó a todos sus seguidores por sus palabras, en las que, además de dar sus buenos deseos, expresó que “esta quizás sea su última Navidad”.

“Quizás esta sea mi última Navidad, así es que no se les olvide nunca jamás que los amo”, dijo al finalizar su mensaje.

Sus palabras se enfocaron en desear lo mejor a sus seguidores durante esta celebración de la Navidad: “Público conocedor, como ustedes saben, no festejo mucho la Navidad”, expresó Andrade al inicio del mensaje, en el que reconoce que esta vez hizo una excepción.

Aunque aún presenta algunas dificultades para hablar, la conductora se muestra de buen ánimo y estable, lo que confirma que superó la crisis de salud que la llevó al hospital.

Yolanda explicó que decidió celebrar la Navidad en esta ocasión porque gran parte de su familia viajó a México para verla, incluyendo a un sobrino que vive en Luxemburgo, así como familiares que llegaron desde Colombia y Estados Unidos.

“Gracias por organizar esta cena familiar a mi cuñado Sergio y a mi hermana Marilé. Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán: mis bendiciones”, dijo conmovida.

La emotiva aparición de su mamá

Horas más tarde, Yolanda Andrade compartió otro video que enterneció a sus seguidores, al mostrar a su mamá, quien rara vez aparece en público.

Con un divertido atuendo navideño, la madre de la conductora aparece sonriente y haciendo señas de amor, mientras de fondo suena la canción “Mamá” del grupo Timbiriche.

La voz de Yolanda se escucha acompañando la escena con una frase llena de cariño:

“Qué linda se ve mamá”. Yolanda Andrade

La reaparición de la conductora fue recibida con múltiples mensajes de apoyo y buenos deseos, convirtiéndose en una señal alentadora sobre su recuperación.

