Muere Kelly Lee Curtis, actriz y hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años

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Jamie Lee Curtis se despidió en redes de su hermana Kelly Lee Curtis | Foto: AFP

Jamie Lee Curtis, actriz ganadora del Oscar, dio a conocer que su hermana, Kelly Lee Curtis, falleció durante la mañana de este sábado 30 de mayo. “Fue mi primera amiga y mi confidente en la vida“, compartió la protagonista de “Halloween” a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de Kelly llega 22 años después de la muerte de Janet Leigh, madre de las hermanas Curtis y que protagonizó la película “Psicosis“, de Alfred Hitchcock, en 1960.

Así se despidió Jamie Lee Curtis de su hermana

A través de su cuenta de Instagram, Jamie Lee Curtis compartió un emotivo mensaje a su hermana Kelly Curtis, y la describió como “una actriz talentosa”.

“Un cálido ‘aloha’ para mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su hogar. En plena naturaleza. En paz. Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza deslumbrante y una actriz talentosa”. Jamie Lee Curtis

La también actriz de “Todo en todas partes al mismo tiempo” describió a Kelly como una gran jugadora de “Hearts”, además de destacar su pasión por coleccionar tortugas, visitar tiendas de segunda mano y viajar.

Asimismo, recordó que su hermana mayor amaba a su familia, la naturaleza, la música, Facebook y Pokémon Go.

Por otro lado, señaló: “Se sentía orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota“.

Por esta razón, le dedicó una bendición húngara con la que Kelly Lee Curtis se despedía en cualquier mensaje o saludo final.

“Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled, hermana mía del sol y de la luna; mi Tai. nos veremos más adelante en el camino”. Jamie Lee Curtis

Finalmente, Jamie aseguró que su hermana mayor será recordada por “su generosidad amorosa, sus opiniones firmes, su curiosidad alcanzable, su estilo único y sus galletas navideñas en forma de media luna“.

¿Quién fue Kelly Lee Curtis?

Tal como su hermana, Kelly Lee Curtis se dedicó a la actuación y fue reconocida por sus papeles cinematográficos en “Trading Places“, “Magic Sticks” y “La Secta“.​

Cabe destacar que “La Secta“, cinta de 1991, fue dirigida por el legendario cineasta de terror, Michele Soavi, también autor de la cinta de culto “Pandemonium“.

Kelly y Jamie son hijas del actor Tony Curtis, protagonista de cintas clásicas como “Una Eva y dos Adanes” y “Espartaco“, del cineasta Stanley Kubrick.

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