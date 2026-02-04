Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez; considera que detrás de su éxito está Gus Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

Carlos Trejo habló del trabajo de Eugenio Derbez. Foto: Cuartoscuro|AFP

El investigador paranormal Carlos Trejo lanzó duras declaraciones contra el actor Eugenio Derbez durante una entrevista en el podcast “Somos Batos”, donde aseguró que gran parte del éxito del actor y comediante se debió al trabajo creativo del guionista y productor, Gus Rodríguez, quien falleció en 2020.

De acuerdo con los anfitriones del programa, Trejo afirmó tener una “exclusiva” relacionada con Derbez, por lo que fue cuestionado directamente sobre el actor. La respuesta llamó la atención luego de que Trejo calificara al comediante con un insulto, señalando que explicaría el motivo de sus palabras.

Carlos Trejo señala a Gus Rodríguez como la mente detrás de los proyectos de Derbez

Según Carlos Trejo, los personajes y proyectos que Eugenio Derbez desarrolló durante su etapa en Televisa fueron creados principalmente por Gus Rodríguez. Aseguró que esta situación incluso se la mencionó al propio Derbez en los pasillos de la televisora de San Ángel.

“El creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú”. Carlos Trejo

Trejo afirmó que el propio Eugenio Derbez confirmó esta versión tras la muerte de Gus Rodríguez, citando una frase atribuida al comediante:

“Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez. En la vida. Todo lo creó Gus Rodríguez”. Carlos Trejo

Pese a la forma en la que expresó su opinión, el investigador señaló que respeta a Eugenio Derbez y aclaró que sus declaraciones se refieren únicamente al ámbito profesional, no a su vida personal.

Gus Rodríguez, creador detrás de personajes y programas

Carlos Trejo sostuvo que Gus Rodríguez fue la mente maestra detrás de diversos proyectos exitosos, entre ellos “La familia P. Luche”, “Al derecho y al Derbez”, “Derbez en cuando” y otros personajes que marcaron la carrera televisiva de Eugenio Derbez.

¿Quién fue Gus Rodríguez?

Gustavo “Gus” Rodríguez fue escritor, conductor y creativo mexicano. Estudió publicidad en 1977 en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación y fundó la agencia Network Publicidad junto a José “Pepe” Sierra, con clientes como Pronósticos para la Asistencia Pública.

Fue cofundador de Club Nintendo en 1991 y participó en televisión junto a Anabel Ferreira, etapa en la que conoció al comediante Eugenio Derbez. En ese mismo año colaboró en la escritura del material de Derbez para el programa “La movida”, conducido por Verónica Castro.

En 1995 surgió Nintendomanía, programa transmitido por TV Azteca hasta el año 2000. Posteriormente, trabajó como guionista en diversos proyectos televisivos, participó en doblaje, conferencias y en el programa “Vecinos”.

Gus Rodríguez fue diagnosticado con mesotelioma en octubre de 2019 y falleció el 11 de abril de 2020 en la Ciudad de México, a los 61 años.

