Muere Mario Cid, actor y padre de la comediante Mara Escalante

Nació en Tampico, Tamaulipas, en 1932. Foto: ANDA

Mario Cid, actor, escritor, guionista y director de cine, falleció a los 93 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la tarde de este lunes 12 de enero de 2026.

Además de su trayectoria artística, el histrión (cuyo nombre completo era José Mario Chávez García Cid) fue reconocido por ser padre de la comediante y actriz Mara Escalante.

¿De qué falleció Mario Cid?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Mario Cid. Asimismo, Mara Escalante ni otros integrantes de su familia han emitido un comunicado oficial al respecto.

La Asociación Nacional de Actores lamentó el deceso del director de cine, a quien reconoció como socio honorario del sindicato.

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, señaló la ANDA a través de sus redes sociales.

Nacido en Tampico, Tamaulipas, el 27 de junio de 1932, Mario Cid inició su carrera como actor en 1956 con la película “El águila negra contra los enmascarados de la muerte”.

En su filmografía destacan títulos como “Esta y l’otra con un solo boleto” (1981), con la que debutó como director; “Mauro el mojado” (1986); “El vuelo de la muerte” (1991), y “Última llamada / En carne propia” (1996), basada en la obra teatral “Bandera negra”.

La última aparición de Mario Cid

Mara Escalante tuvo la oportunidad de compartir cuadro en televisión con su padre en la última aparición de Mario Cid en “Muero por Marilú”.

El actor representó a un sacerdote en la aparición en el capitulo de la serie estrenada en febrero de 2025 y que finalizó su primera temporada el 15 de junio de 2025.

