Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tendrán grandes artistas. Foto:AFP

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se realizará el próximo 6 de febrero en el Milano San Siro Olympic Stadium, con un espectáculo musical y artístico que reunirá a figuras internacionales como Mariah Carey, Laura Pausini y Andrea Bocelli, antes del inicio oficial de las competencias.

La organización confirmó una lista de artistas que tomarán el escenario en una de las noches más esperadas del olimpismo, combinando música, actuación y talento italiano e internacional.

Mariah Carey, la primera gran estrella confirmada

La cantante estadounidense Mariah Carey fue anunciada como la primera gran intérprete internacional de la ceremonia. La artista, que lanzó su álbum debut en 1990, ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Ganadora de cinco premios Grammy, Carey es reconocida por éxitos como “One Sweet Day”, “We Belong Together” y “All I Want For Christmas Is You”, que la consolidaron como una de las voces más influyentes de la industria musical.

Pierfrancesco Favino y Giovanni Zanon en escena

El actor y productor italiano Pierfrancesco Favino, conocido por su trabajo en producciones como “Guerra Mundial Z”, “Ángeles y demonios” y “Maria Callas”, también formará parte de la ceremonia.

Favino actuará junto al violinista Giovanni Zanon. El actor es un reconocido aficionado al deporte y seguidor de la AS Roma, además de admirador del tenista Jannik Sinner, a quien ha elogiado públicamente por el impacto del deporte italiano en la actualidad.

Sabrina Impacciatore, del teatro a los Juegos Olímpicos

La actriz Sabrina Impacciatore, con una sólida carrera en cine, televisión y teatro, también estará presente en la Ceremonia de Apertura. Su proyección internacional se fortaleció recientemente gracias a su participación en la serie “The White Lotus”, papel que le valió una nominación al Emmy.

Laura Pausini representará a la música italiana

La cantante Laura Pausini será otra de las grandes protagonistas del evento. La artista alcanzó la fama tras ganar el Festival de Sanremo en 1993 y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Pausini fue la primera mujer italiana en ganar un Grammy y cuenta con cuatro Latin Grammy, seis World Music Awards, un Globo de Oro y una nominación al Óscar por la canción “Io Sì (Seen)”.

Andrea Bocelli regresa a los Juegos Olímpicos

El tenor Andrea Bocelli, quien ha vendido más de 90 millones de álbumes, regresará a los Juegos Olímpicos de Invierno tras haber participado en la Ceremonia de Clausura de Turín 2006.

Bocelli ha sido nominado a cinco premios Grammy y seis Latin Grammy, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha compartido escenario con artistas como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande y Dua Lipa. Además, volverá al Milano San Siro, donde ya actuó antes de la final de la Champions League 2016.

Con esta alineación de estrellas, la Ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026 promete convertirse en uno de los espectáculos más destacados en la historia reciente de los Juegos Olímpicos de Invierno.

