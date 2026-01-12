Ángela Aguilar apuesta por radical cambio de look este 2026

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar estrena look. Foto de archivo.

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores y apostó por un cambio de look para arrancar este 2026. La cantante dejó atrás el cabello corto y volvió a las extensiones.

Luciendo una larga cabellera ondulada, la cantante acudió a la reconocida estética Micky’s Hair Salón, que compartió la fotografía de Ángela Aguilar.

En el video compartido por la misma estética, el profesional juega con la cabellera de Ángela, la cual luce su característico color negro.

Además, Ángela estrenó su look para el cumpleaños de su esposo Chistian Nodal , quien cumplió 27 años este 11 de enero. El cantante de regional celebró en Zacatecas, acompañado por su mujer, familiares y amigos cercanos. La fiesta tuvo lugar en una hacienda en Tayahua.

El año pasado Ángela Aguilar también recurrió a extensiones en el cabello, decisión que coincidió con la promoción de su disco “Nadie se va como llegó” y que mantuvo por varios meses hasta regresar a su ya conocido cabello corto.

La muerte del dueño de Micky’s Hair Salón

Esta estética es una de las preferidas de la famosa, incluso en septiembre pasado cuando fue asesinado su dueño, Miguel Ángel de la Mora, en Polanco, Ángela se despidió del estilista con un emotivo mensaje que publico en redes sociales.

“Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste más seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí, incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, escribió en septiembre de 2025.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.