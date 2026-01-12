Victoria Ruffo habla de Eugenio Derbez como papá y su relación con José Eduardo

GENERANDO AUDIO...

Victoria Ruffo habló recientemente sobre Eugenio Derbez como papá y cómo fue la relación con su hijo, José Eduardo, durante su niñez, así como la manera en la que ambos se llevan actualmente.

La protagonista de “Corona de lágrimas” compartió estas reflexiones en entrevista en el podcast de la periodista Mara Patricia Castañeda, difundido a través de YouTube este domingo.

¿Qué dijo Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

Durante la plática, la actriz explicó que nunca quiso interferir en el concepto que José Eduardo formó de su padre, pese a que no estuvo de acuerdo con la forma en la que Eugenio ejerció la paternidad durante su infancia.

Ruffo destacó que jamás le habló mal de Derbez a su hijo, aun cuando hubo ausencias en esa etapa de su vida.

“A mi hijo nunca le hablé mal de su papá. Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, Mi bronca con él era que aparecía una vez al año, yo creo se despertaba y decía ‘tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mi eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas, ‘tengo mi papá, viene, me vio’, y luego te desapareces. Según mi punto de vista, desbalanceas todo” Victoria Ruffo

Asimismo, señaló que le habría gustado que el actor estuviera más presente en aspectos cotidianos de la crianza, como acompañarlo en las tareas escolares o acudir a consultas médicas.

“Yo no quería eso, yo quería que estuviera él presente con su hijo, sí que hiciera tareas, sí, que fuera al doctor, sí que fuera a la escuela, sí que se hablaran por teléfono, pero eso no pasaba” Victoria Ruffo

La actriz también recordó que Eugenio Derbez no deseaba ser papá en ese momento; sin embargo, reconoció que actualmente él y José Eduardo mantienen una buena relación.

En ese sentido, dijo sentirse sorprendida por la forma en la que el comediante se involucra hoy con su hija menor, Aitana, con quien convive de manera más cercana.

“Siempre quise que se llevaran bien, pero, pues, Eugenio yo creo que se dedicó más a trabajar, que a otra cosa. Y siempre lo he dicho, él mismo lo ha dicho, él no quería ser papá, no sabe ser papá. Ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo. Pero ya no hay que cambiarles pañales, ya no hay que llevarlos al doctor. Entonces, me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, que está con ella” Victoria Ruffo

¿Qué más compartió Victoria Ruffo?

Además de hablar sobre la paternidad de Eugenio Derbez y su relación con José Eduardo, Victoria Ruffo abordó otros aspectos de su vida personal y profesional durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La actriz habló sobre su trayectoria artística, su familia y la manera en la que logró encontrar un equilibrio entre su vida privada y el estrellato.

