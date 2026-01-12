GENERANDO AUDIO...

El exboxeador Julio César Chávez se reunió con Yolanda Andrade, juntos, platicaron sobre el estado de salud de la conductora, quien estuvo hospitalizada de emergencia en diciembre y diera a conocer que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Con lentes oscuros, Andrade platicó que se encuentra “vivita y coleando”, mientras Julio César Chávez se mantuvo a su lado.

“Muy bien, muy feliz de verte, de estar contigo, (Julio César Chávez), de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo. Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones y no anden mortificando a la gente, por favor”, contó la famosa.

Por su parte, Julio César Chávez respaldó a la conductora: “Bendiciones para todos, para que vean que aquí está sanita y coleando, mi querida Yolanda”.

¿Cómo se llama la enfermedad que le dio a Yolanda Andrade?

Los últimos días de diciembre de 2025, Yolanda Andrade mandó un mensaje donde habló sobre su diagnóstico médico.

“Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, mi familia y mis seres queridos“, dijo. Y agregó:

“Quizás les parezca raro este video; tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad. A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal: no puedes moverte, caminar ni hablar; son muchas cosas”. Yolanda Andrade

En este video, la conductora confesó que decidió compartir el video no sólo para aclarar rumores, sino también para visibilizar una enfermedad que afecta a muchas personas. “Hay mucha gente que tiene esta enfermedad”, señaló Yolanda Andrade.

Días previos fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una recaída en su estado de salud.

Según declaró Andrade, la enfermedad que padece le provoca una pérdida de movilidad y del habla, la cual será paulatina. A pesar del diagnóstico, la presentadora se ha mostrado agradecida por el cariño del público y enfocada en sus proyectos.

Andrade ha enfrentado problemas de salud desde hace un par de años. En 2023, Yolanda Andrade ingresó al hospital por una hemorragia cerebral, hecho que marcó el inicio de una etapa difícil en su vida, con síntomas como visión doble, intensos dolores de cabeza y dificultades para hablar, lo que la obligó a alejarse temporalmente de la televisión.

