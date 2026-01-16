Angélica María y Enrique Guzmán prometen noche de recuerdos el 14 de febrero en el Metropólitan

GENERANDO AUDIO...

Angélica María y Enrique Guzmán en gira “La Despedida”. Foto: Cuartoscuro

Angélica María y Enrique Guzmán, dos de los nombres más emblemáticos de la música en español, volverán a compartir escenario con su gira “La Despedida”, un tour que los reunirá para interpretar algunos de los temas que marcaron su trayectoria y la historia del pop y el rock en México.

El reencuentro tendrá una de sus fechas más esperadas el próximo 14 de febrero en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde ambos artistas prometen una velada cargada de recuerdos, nostalgia y grandes éxitos.

“El repertorio va a ser, vamos a tratar de que sea grande, extenso y con muchos de nuestros éxitos, pero también cada quien por su lado”, adelantaron los cantantes sobre el espectáculo que ofrecerán.

Un reencuentro lleno de historia y admiración

La relación entre Angélica María y Enrique Guzmán va más allá de lo profesional. En su juventud sostuvieron un romance que con el tiempo dio paso a una sólida amistad, marcada por el cariño y la admiración mutua que hoy se refleja en el escenario.

“Estoy feliz de estar contigo, de poder hacer este show juntos, de poderle dar al público un ratote de recuerdos”, expresó Angélica María al hablar de esta nueva gira.

Por su parte, Guzmán respondió con el mismo entusiasmo.

“Hacerlo juntos hoy, para mí es un honor y estoy extraordinariamente feliz de compartirlo contigo”.

La actriz y cantante también reconoció públicamente su admiración por su compañero.“Me sorprende cuando estoy con Quique trabajando… es que soy su admiradora”. Mientras que Enrique Guzmán aseguró que “la emoción que tengo hoy es la misma que voy a tener el 14 de febrero por la mujer que tengo enfrente”.

“La Despedida” no significa retiro

Aunque el nombre de la gira podría sugerirlo, Angélica María y Enrique Guzmán fueron claros al señalar que “La Despedida” no representa su retiro de la música.

Ambos recordaron que en el pasado ya habían anunciado conciertos “juntos por última vez” y terminaron realizando varias fechas más.

Enrique Guzmán rememoró aquella ocasión en la que ofrecieron una serie de conciertos en el Auditorio Nacional bajo un concepto similar. “Esperamos que sea una despedida muy larga”, comentó el cantante, dejando abierta la posibilidad de futuras presentaciones.

Angélica María coincidió en que todo depende de las agendas: “El problema de estar juntos son las fechas, pero esta vez lo logramos y a lo mejor después lo volvemos a lograr”.

Sus hijas no participarán en la gira

Los artistas también fueron contundentes al descartar que sus hijas, Angélica Vale y Alejandra Guzmán, se sumen a alguna de las fechas programadas de “La Despedida” en distintas ciudades del país.

Por ahora, el protagonismo recaerá únicamente en ellos dos, quienes prometen un recorrido por su historia musical y personal en una de las noches más especiales del año.

