Revelan la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie de Tomb Raider en Prime Video

Sophie Turner será Lara Croft. Foto: AFP

Prime Video reveló la primera imagen de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft, confirmando el inicio del rodaje de la nueva serie live-action de Tomb Raider, una de las adaptaciones televisivas más esperadas de los últimos años.

La actriz británica, conocida mundialmente por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones, aparece con un look clásico que rinde homenaje directo al videojuego original: top verde, shorts, cinturón utilitario, botas, mochila, guantes y las icónicas pistolas en las piernas.

La imagen ha desatado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde los fans celebran la fidelidad visual al personaje.

La serie de Tomb Raider será producida por Amazon MGM Studios y contará con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como creadora, guionista y productora ejecutiva, una elección que ha elevado aún más las expectativas del proyecto. La propuesta busca profundizar en la psicología, el pasado y la evolución de Lara Croft, combinando acción, exploración, misterio y drama en formato serial.

A diferencia de las películas, la serie permitirá desarrollar arcos narrativos más complejos y explorar el mundo de la icónica arqueóloga con mayor detalle.

Reparto confirmado

Además de Sophie Turner como Lara Croft, el elenco incluye a figuras de alto perfil:

Sigourney Weaver

Jason Isaacs

Martin Bobb-Semple

Bill Paterson

Celia Imrie

Aunque algunos personajes se mantienen bajo reserva, se espera que varios de ellos formen parte del círculo cercano de Lara y de los conflictos centrales de la historia.

¿Cuándo se estrena la serie de Tomb Raider?

Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha oficial de estreno, pero la fecha de inicio de rodaje será el 19 de enero de 2026; medios especializados estiman que la serie podría llegar a la plataforma a finales de 2026 o durante 2027.

El legado de Tomb Raider

Desde su debut en 1996, Tomb Raider se ha convertido en una de las franquicias más influyentes de los videojuegos, y Lara Croft en un ícono de la cultura pop. El personaje ha sido interpretado anteriormente por Angelina Jolie en los años 2000 y por Alicia Vikander en la versión cinematográfica de 2018.

Esta nueva serie representa una reinvención ambiciosa, pensada tanto para fans veteranos como para nuevas audiencias, y promete devolver a Lara Croft al centro de la conversación global del entretenimiento.

