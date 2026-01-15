Pepillo Origel rompe el silencio sobre el noviazgo de Andrea Legarreta y su sobrino

GENERANDO AUDIO...

Pepillo Origel avala la relación de su sobrino y Legarreta. Foto: Cuartoscuro

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel están en una relación, información que quedó oficialmente confirmada, el periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel habló a través de redes sociales sobre el tema en un video difundido en Instagram desde España, donde vio con buenos ojos la relación con la pareja.

El conductor reveló que fue su propio sobrino y ahijado quien lo llamó para informarle del romance, lo que terminó por despejar los rumores que desde hace meses circulaban en redes sociales.

“Yo como que ya me la sospechaba, la verdad, ya me la sospechaba. Pero si él no me decía nada, yo no decía nada. Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea”, comentó Pepillo Origel.

Pepillo Origel reacciona al romance de Andrea Legarreta

El periodista explicó que la cercanía entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel ya le había hecho pensar que existía algo más que una amistad, pero decidió guardar silencio hasta que su sobrino se lo confirmara directamente.

Para Pepillo, la noticia fue bien recibida, ya que aseguró tener un profundo cariño por la conductora del programa “Hoy”, a quien conoce desde hace muchos años, así como a su familia.

“La quiero mucho, a Andrea la conozco desde hace muchos años, porque conozco a su familia, conocí a su madre, Chabelita hermosa”, señaló.

También destacó que Andrea tiene una familia unida y que es una madre dedicada, por lo que se mostró satisfecho con la relación.

“Yo lo único que le deseo a Luis Carlos, a mi hijo, es que sea feliz, que haga lo que él quiera hacer, pero que sea feliz”, añadió.

Andrea Legarreta confirma su relación con Luis Carlos Origel

La conductora confirmó públicamente su romance con Luis Carlos Origel, colaborador del programa “Hoy”, el pasado 14 de enero de 2026, luego de varios meses de especulaciones en redes sociales.

Esta nueva relación llega después del divorcio de Andrea Legarreta con Erik Rubín en 2023. La presentadora habló ante las cámaras sobre esta etapa de su vida y respondió a los comentarios que surgieron tras darse a conocer su noviazgo.

“Lo que se ve no se juzga”, expresó.

Además, compartió que se siente ilusionada por esta relación que surgió tras una larga amistad.

“Sí, estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años. Se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”. Andrea Legarreta.

Así surgieron los rumores del noviazgo

Los rumores sobre el romance entre la conductora Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzaron en octubre del año pasado, cuando ambos fueron vistos juntos en la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de las mejores amigas de la conductora.

La ceremonia se realizó en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde Andrea asistió acompañada de Origel, con quien ya había sido captada previamente en otros eventos públicos.

Posteriormente, Andrea Legarreta publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que dejó ver que se encontraba en una etapa de enamoramiento, en el que habló sobre lo que busca y merece en una relación.

