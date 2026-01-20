Peso Pluma anuncia gira 2026 en EE. UU.; le reclaman fechas en México

GENERANDO AUDIO...

Peso Pluma tendrá una nueva gira en 2026. Foto: Cuartoscuro

Peso Pluma anunció una nueva gira por Estados Unidos en 2026, lo que llamó la atención de sus seguidores debido a que no se han presentado fechas para México, situación que generó reacciones y muestras de descontento entre internautas.

El nombre de la gira es “Dinastía by Peso Pluma & Friends”, en la que se espera la participación de invitados especiales que acompañen al intérprete conocido como “Doble P” sobre el escenario.

La gira del cantante originario de Jalisco y pareja de Kenia Os iniciará el 1 de marzo y concluirá el 7 de mayo de 2026, con 30 presentaciones programadas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Fechas y ciudades de la gira de Peso Pluma

1 de marzo – Seattle, WA

– Seattle, WA 3 de marzo – San Francisco, CA

– San Francisco, CA 4 de marzo – Sacramento, CA

– Sacramento, CA 6 de marzo – Phoenix, AZ

– Phoenix, AZ 8 de marzo – San Bernardino, CA

– San Bernardino, CA 10 de marzo – Fresno, CA

– Fresno, CA 11 de marzo – Anaheim, CA

– Anaheim, CA 13 de marzo – Las Vegas, NV

– Las Vegas, NV 14 de marzo – Chula Vista, CA

– Chula Vista, CA 15 de marzo – Palm Desert, CA

– Palm Desert, CA 18 de marzo – San Jose, CA

– San Jose, CA 20 de marzo – Inglewood, CA

– Inglewood, CA 24 de marzo – Albuquerque, NM

– Albuquerque, NM 26 de marzo – Denver, CO

– Denver, CO 28 de marzo – Salt Lake City, UT

– Salt Lake City, UT 2 de abril – Houston, TX

– Houston, TX 3 de abril – San Antonio, TX

– San Antonio, TX 5 de abril – Laredo, TX

– Laredo, TX 7 de abril – Austin, TX

– Austin, TX 10 de abril – Dallas, TX

– Dallas, TX 12 de abril – Rogers, AR

– Rogers, AR 18 de abril – Tampa, FL

– Tampa, FL 24 de abril – Atlanta, GA

– Atlanta, GA 25 de abril – Charlotte, NC

– Charlotte, NC 26 de abril – Raleigh, NC

– Raleigh, NC 28 de abril – Bristow, VA

– Bristow, VA 30 de abril – New York, NY

– New York, NY 1 de mayo – Belmont Park, NY

– Belmont Park, NY 2 de mayo – Newark, NJ

– Newark, NJ 5 de mayo – Reading, PA

– Reading, PA 7 de mayo – Chicago, IL

Seguidores reclaman ausencia de fechas en México

A través de redes sociales, seguidores del intérprete de “Ella baila sola”, “Bellakeo” y “La bebé” manifestaron su inconformidad por la falta de sedes en México. Las opiniones fueron divididas, ya que algunos usuarios señalaron que el artista suele iniciar sus giras en Estados Unidos y posteriormente anuncia fechas en territorio mexicano.

Estas fueron algunas de las reacciones compartidas en redes sociales:

“Yo lo amo a Peso, pero dale, loco. ¿Se le olvida quiénes somos el 90% de sus oyentes? Los que lo escuchamos desde el principio, no todo es Estados Unidos”.

“Data, ojalá Peso pueda salir de USA y también ojalá cambie el show ya”.

“¿Qué le costaba hacer uno en El Paso, TX? Los de Juárez iríamos a verlo”.

“Sí, la verdad, ocupa hacer gira por México y Centroamérica”.

“Peso siempre va a México cuando acaba su gira en USA”.

“Dice que ama México, pero no saca gira acá; en fin, Tibio Pluma”.

Peso Pluma canceló conciertos por inseguridad

Otro punto que ha sido recordado en redes sociales es la cancelación de conciertos en 2023 debido a amenazas. En ese año, previo a una presentación en Tijuana, Baja California, aparecieron mantas con amenazas, presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante esta situación, el equipo del cantante de corridos tumbados informó que el concierto programado para el 4 de octubre de 2023 en Tijuana quedaba suspendido “por la seguridad de todos los involucrados”.

Hasta el momento, no se ha informado que exista algún problema de seguridad que impida que el “Doble P” se presente en México. Incluso, en 2024 ofreció conciertos en Ciudad de México y Monterrey como parte de la gira “Éxodo Tour”.

