Yolanda Andrade muestra el avance de su enfermedad, del aneurisma a la esclerosis: video

Yolanda Andrade tuvo problemas para hablar. Foto: Getty

Yolanda Andrade compartió un video en el que muestra los cambios que ha experimentado en su salud con el paso de los años. En el clip, la conductora repasa desde el aneurisma cerebral que sufrió en 2023 hasta las complicaciones que enfrenta actualmente por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el video de Instagram, se observan algunas de las secuelas físicas que ha vivido la conductora, como problemas motores, debilidad y parálisis.

La publicación también incluyó un mensaje de agradecimiento para sus seguidores, a quienes reconoce por acompañarla durante los momentos más difíciles.

El video, con una duración menor a un minuto, fue titulado “Retratos. El paso de los años”.

En el material también se aprecia que Yolanda Andrade recurrió a la acupuntura como parte de los esfuerzos para mejorar su estado de salud.

En una de las imágenes finales se le observa en una camilla, acompañada por médicos y enfermeras durante 2025, año en el que fue hospitalizada de emergencia.

Hasta el momento, la publicación supera los 17 mil “Me gusta”, incluidos los de algunas figuras del medio del espectáculo como Fabiola Campomanes y Mariana Seoane.

La conductora ha atravesado diversas situaciones que han mermado su salud en los últimos años, lo que la ha llevado a acudir al hospital en múltiples ocasiones como parte de su tratamiento y seguimiento médico.

La salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade compartió que padece esclerosis, una enfermedad degenerativa, que provoca, de forma paulatina, una pérdida de la movilidad y del habla.

En 2023, Yolanda Andrade ingresó al hospital por una hemorragia cerebral, hecho que marcó el inicio de una etapa difícil en su vida, con síntomas como visión doble, intensos dolores de cabeza y dificultades para hablar, lo que la obligó a alejarse temporalmente de la televisión.

