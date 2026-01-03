¿No las viste? Estas son 10 películas de 2025 que debes ver este inicio de año

GENERANDO AUDIO...

El crítico de cine José Antonio Valdés Peña compartió en Noticias en Claro su selección personal de las diez experiencias cinematográficas que marcaron el 2025. De esta manera, si buscas qué ver este inicio de año, estas películas representan lo más destacado de la pantalla grande.

1. Nueva Ola Francesa (Nouvelle Vague)

El director Richard Linklater rinde un homenaje vibrante al movimiento que revolucionó el cine. Rodada en blanco y negro y ambientada en 1959, la crítica la perfila como una de las grandes favoritas para el Oscar a Mejor Película Internacional.

2. Flow

Esta joya de la animación narra la odisea de un gato en un mundo apocalíptico sin humanos. Sin un solo diálogo, la cinta cautivó a la audiencia mexicana durante su proyección masiva en el Zócalo, apoyándose únicamente en el poder de la imagen y el sonido.

3. Anora

El director explora la vida de una trabajadora sexual que inicia un romance con el heredero de una fortuna. La historia desmenuza la ilusión del amor frente a la cruda realidad social, mostrando cómo el romance se desmorona con el paso de los días.

4. Pecadores

Ubicada en la Gran Depresión, esta cinta mezcla el suspenso histórico con el horror. Dos hermanos abren un club nocturno, pero la irrupción de vampiros transforma el drama de época en una lucha sangrienta por la supervivencia.

5. Frankenstein

Guillermo del Toro reimagina el clásico de Mary Shelley. Más allá del monstruo, la producción profundiza en la paternidad, el perdón y la esencia de la vida. Por ello es, sin duda, una de las contendientes más fuertes para la temporada de premios.

6. Una batalla tras otra

Esta película retrata una guerrilla urbana en un Estados Unidos dividido. El guion destaca por su ambigüedad moral: aquí nadie es el héroe, lo que ofrece una visión cruda y fascinante sobre el conflicto sistémico.

7. Aún estoy aquí

Brasil hace historia con esta cinta al ganar su primer gran reconocimiento internacional. La trama aborda la desaparición forzada y el impacto emocional que fractura a una familia tras la pérdida.

8. El brutalista

La narrativa sigue a un arquitecto que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos. La película confronta la visión del artista con las dificultades del sueño americano y el capitalismo voraz.

9. Fue solo un accidente

El cineasta Jafar Panahi presenta un relato sobre la memoria y la justicia. Un ex prisionero se encuentra cara a cara con su antiguo torturador en la calle, desatando una profunda reflexión sobre la venganza y el perdón.

10. Valor sentimental

Este drama familiar explora la tensa relación entre un padre director y su hija actriz. Si embargo, mientras intentan colaborar en un proyecto que promete ser un éxito, los traumas del pasado amenazan con destruir su carrera y su vínculo afectivo.

¿Dónde ver estas películas?

Actualmente, puedes encontrar varios de estas películas en las principales plataformas de streaming, mientras que los estrenos más recientes aún puedes encontrarlos en cines.

