¿Salir o no salir con alguien del trabajo? Ya se estrenó “Amor de Oficina”

Diego Klein y Ana González Bello protagonizan “Amor de oficina”. Foto: UnoTV

Imagínate que estás a nada de recibir el ascenso que esperaste por tanto tiempo en la oficina, pero te lo quitan para dárselo al hijo del jefe, quien además te gusta.

Pues de eso trata “Amor de oficina”, una comedia romántica que se acaba de estrenar en streaming y refleja el caos emocional que ocurre cuando lo personal y lo profesional se mezclan.

¿Qué sabemos de “Amor de Oficina”?

Sus protagonistas son Diego Klein y Ana González Bello, quienes consideran que está muy bien escrita, sobre todo el capítulo de las pantaletas con aromas.

“Porque es la persona que cree en ese proyecto y la reacción de los demás personajes es de ‘Dios mío no puede ser lo que piensa este baboso’, creo que es lo que lo hace que no se sienta ofensivo”, afirma Ana González.

Por su parte, Diego Klein, al hablar de su personaje, Mateo, asegura que “el wey se cree muy innovador, realmente cree que está salvando a muchas personas de pasar un mal momento”.

¿Los protagonistas fueron “Godínez” en alguna ocasión?

Con mucho humor conocemos la relación entre Graciela y Mateo, quienes nos compartieron en entrevista si alguna vez tuvieron que trabajar como los llamados “Godínez”.

Ana Gonzáles recordó su labor, “estuve en la oficina porque fui la asistente de un productor, que no se sabía mi nombre y me decía Bárbara”.

Mientras Diego afirma que él siempre se ha dedicado a la actuación: “yo, de plano siempre he sido muy rebelde, está mal, pero no puedo seguir las normas y me despiden y me liquidan amablemente”.

¿Dónde se puede ver “Amor de Oficina”?

El elenco lo complementan Paola Fernández, Martha Reyes, Jerry Velázquez, Fernando Memije, Manuel Calderón, Stephanie Salas y Marco Treviño, entre otros que dan vida a este ambiente de oficina donde todo puede pasar, pero ¿qué tan recomendable es relacionarse en la oficina?

Ana González afirma que todo se vale al considerar que “quien tenga miedo de morir que no nazca, enamórense, pongan cuernos, besos de tres en la posada del trabajo”, asegura entre risas.

Por su parte, Diego Klein apuesta por el “libertinaje absoluto, haz lo que te plazca con tu vida”.

La serie “Amor de oficina” ya está disponible a través de Netflix.

