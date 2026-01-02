Mal clima provoca momentos de tensión en vuelo privado de Poncho de Nigris: “está totalmente cerrado el cielo”

GENERANDO AUDIO...

Su experiencia se ha viralizado en redes sociales. Foto: Getty Images

Poncho de Nigris vivió momentos de tensión durante un vuelo privado debido a condiciones climatológicas adversas, mientras viajaba de regreso a Monterrey.

El creador de contenido documentó en video la experiencia que calificó como una “tensión en las alturas”, material que compartió en su canal de YouTube el pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, la situación se viralizó hasta este viernes, luego de que el 1 de enero difundiera fragmentos del video en su cuenta de TikTok.

Tras la publicación, diversos usuarios retomaron las imágenes y destacaron la complejidad del momento que enfrentó el regiomontano, hermano de los exfutbolistas Aldo y Antonio de Nigris.

¿Qué sucedió en el viaje de Poncho de Nigris?

De acuerdo con el influencer, viajaba de regreso a Monterrey tras acudir a Torreón para entregar un premio. Ya en el aire, explicó que las condiciones meteorológicas comenzaron a complicar el trayecto, al señalar que “el cielo estaba totalmente cerrado”.

“Estamos a punto de llegar a Monterrey, pero tenemos problemas porque el clima está muy feo”, explicó mientras grababa desde el interior de la aeronave.

Poncho de Nigris relató que el piloto y el copiloto le informaron que, en caso de no lograr ver la pista, sería necesario desviarse y aterrizar en una ciudad cercana, Saltillo.

“Está totalmente cerrado el cielo. Si no vemos la pista, nos vamos a tener que regresar. No se ve nada”, narró durante uno de los momentos de mayor tensión del vuelo.

En las imágenes se observa cómo el avión atraviesa nubes densas, mientras el influencer describe la baja visibilidad y los picos de las montañas apenas perceptibles desde la ventanilla. A pesar del escenario, se mantuvo en calma y continuó relatando lo que ocurría.

Finalmente, la aeronave logró aterrizar sin que se reportaran incidentes mayores, aunque De Nigris dejó claro que se trató de una experiencia angustiante.

Tras la difusión del video, seguidores del influencer reaccionaron en redes sociales con mensajes de apoyo y comentarios sobre el temor que generan este tipo de aterrizajes, incluso en vuelos privados.

