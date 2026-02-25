¡Oficial! Metallica llevará su show inmersivo a The Sphere en Las Vegas: fecha y boletos

GENERANDO AUDIO...

Metallica llegará a The Sphere, Las Vegas, Estados Unidos, con una residencia especial en 2026 que, de acuerdo con la banda, será una de las experiencias más ambiciosas en la historia del rock en vivo.

Bajo el nombre “Life Burns Faster”, el grupo anunció este miércoles 25 de febrero una serie de conciertos tipo No Repeat Weekends, es decir, que quienes asistan a dos shows no escucharán la misma canción dos veces.

Debido a que el reciento es conocido por su tecnología de última generación (pantalla LED envolvente de altísima resolución, audio inmersivo y efectos multisensoriales en 4D), la banda asegura que esta residencia les permitirá reinventar la manera en que interactúan con el público.

Con “Life Burns Faster”, Metallica no solo ofrecerá conciertos, sino una experiencia totalmente nueva que promete marcar un antes y un después en los shows en vivo en Las Vegas.

¿Cuándo serán los conciertos de Metallica en Sphere y cuánto costará la entrada?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la banda, las fechas serán:

1 y 3 de octubre

15 y 17 de octubre

22 y 24 de octubre

29 y 31 de octubre

Cada fin de semana ofrecerá setlists distintos que recorrerán todo el catálogo de la banda, desde sus clásicos hasta material más reciente.

Los boletos individuales y paquetes de dos noches estarán disponibles a partir del viernes 6 de marzo a las 10:00 horas (08:00 horas en México). Antes habrá varias preventas, incluyendo la del club de fans el 2 de marzo y la preventa para artistas en Ticketmaster el 3 de marzo.

Estos podrán comprarse en el sitio de Metallica y en Ticketmaster

Además, regresa el pase “Full House Ticket” para fans, que permitirá asistir a todos los conciertos de Metallica en Sphere durante 2026. Al momento no se han revelado costos

También habrá paquetes de viaje que incluyen hospedaje en hoteles de Las Vegas, mercancía exclusiva y beneficios especiales. Las experiencias VIP contemplan desde acceso Meet & Greet hasta entrada prioritaria y lugares privilegiados dentro del recinto.

