¿Bebes agua embotellada? Expertos alertan que mexicanos consumen nanoplásticos

Personas podrían ingerir hasta 5 gramos de plástico por semana. Foto: Getty images

Un estudio alerta por la presencia de nanoplásticos en el agua embotellada en México; lo que antes era visible como residuos flotando en el océano, hoy podría estar presente en el organismo humano, según investigaciones de la Universidad de Columbia.

La investigación expone que el agua embotellada se ha convertido en una de las principales fuentes de ingesta masiva de estas partículas diminutas.

De acuerdo con los datos del estudio, cada litro de agua envasada puede contener hasta 240 mil nanopartículas de plásticos, capaces de ingresar al cuerpo humano y afectar las defensas del organismo.

El impacto es mayor en países con alto consumo de agua en botella, como México. Según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el consumo anual alcanza los 282 litros por persona, lo que representa cinco veces el promedio mundial.

Al contrastar estas cifras con los hallazgos científicos, organismos como el World Wildlife Fund (WWF) estiman que una persona podría ingerir en promedio 5 gramos de plástico a la semana, cantidad equivalente al peso de una tarjeta de crédito.

¿Qué son los nanoplásticos y por qué preocupan?

A diferencia de los microplásticos, los nanoplásticos son mil veces más pequeños que un cabello humano. Este tamaño microscópico les permite atravesar tejidos, ingresar al torrente sanguíneo y alojarse en órganos como el corazón, pulmones e hígado.

Algunos estudios advierten que su presencia podría incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos ataques cardíacos.

La revista científica Toxicological Sciences publicó en 2024 que la exposición comienza incluso antes del nacimiento. En un análisis citado, se detectaron microplásticos en el 100% de las placentas estudiadas.

¿Cuáles son los factores que elevan el riesgo en México?

Especialistas advierten que en México existen condiciones que pueden acelerar la liberación de micro y nanoplásticos en el agua:

Exposición prolongada al calor

Transporte bajo el sol

Ciclos repetidos de llenado en garrafones

Las altas temperaturas pueden actuar como catalizador, favoreciendo la liberación de partículas y compuestos químicos en el agua que se consume diariamente.

Medidas para reducir la exposición a micro y nanoplásticos

Ante el crecimiento del riesgo, especialistas recomiendan implementar acciones preventivas en el hogar:

Reducir el uso de envases de plástico, evitando botellas y garrafones desechables Utilizar sistemas de purificación de alta eficiencia que funcionen como barrera adicional antes del consumo Evitar consumir agua en botellas que hayan estado expuestas al sol o altas temperaturas, como dentro de vehículos

La problemática de los microplásticos y nanoplásticos es considerada por la comunidad científica como un riesgo actual. En un país con alto consumo de agua embotellada, los estudios continúan evaluando el alcance de su impacto en la salud.

