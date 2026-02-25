¡Sigue subiendo! México supera los 11 mil casos de sarampión; ¿qué grupo de edad es el más afectado?

GENERANDO AUDIO...

Al momento, suman 32 fallecimientos por sarampión en el país. Foto: Getty Images

México registra 11 mil 62 casos confirmados de sarampión, según datos del Informe diario del brote, al corte de este 24 de febrero de 2026.

Asimismo, el número de muertes reportadas es de 32, considerando la fecha de inicio de exantema, el 1 de enero de 2025.

Por otro lado, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, donde se reportan mil 556 casos.

Le sigue el grupo de edad de 5 a 9 años, donde se contabilizan mil 344 casos, mientras que, de 25 a 29 años, hay mil 243 casos, como señala el Informe diario del brote de sarampión en México.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en menores de un año, con 58.37casos por cada 100 mil habitantes, seguido por el grupo de 1 a 4 años y el de 5 a 9 años, con tasas de 18.16 y 12.69, respectivamente.

¿Cuántos casos acumulados de sarampión se registran en 2026?

En lo que va de este año, las autoridades han contabilizado 4 mil 618 casos confirmados acumulados, que contrasta con los 6 mil 444 registrados en 2025.

Los contagios de sarampión de 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

Chihuahua, 18

Jalisco, 2 mil 722

Chiapas, 409

Ciudad de México, 311

Michoacán, 97

Guerrero, 61

Sinaloa, 188

Sonora, 80

Estado de México, 136

Puebla, 117

Durango, 76

Colima, 74

Coahuila, 4

Tabasco, 55

Quintana Roo, 44

Nayarit, 34

Baja California, 19

Veracruz, 37

Nuevo León, 33

Morelos, 9

Querétaro, 15

Tlaxcala, 27

Zacatecas, 0

Oaxaca, 13

Campeche, 0

Tamaulipas, 0

Yucatán, 10

San Luis Potosí, 4

Hidalgo, 9

Baja California Sur, 2

Aguascalientes, 8

Guanajuato, 6

¿En qué estados se concentran las defunciones por sarampión en México en 2026?

Durante los primeros meses de este año, las autoridades han confirmado cinco decesos por sarampión en los estados de:

Jalisco, 1

Michoacán, 1

Guerrero, 1

Durango,1

Tlaxcala, 1

Cabe mencionar que se investiga una posible segunda muerte por dicha enfermedad en las Ciudad de México. Aunque se confirmó un fallecimiento en la capital, este se registró en 2025.

Consulta dónde vacunarte contra el sarampión en México

Ante el incremento de casos de sarampión, el Gobierno de México llamó a la población a vacunarse para reducir riesgos de contagio y puso a disposición un mapa digital donde se pueden ubicar los puntos de aplicación del biológico.

A través de redes sociales, las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna está dirigida a personas de 6 meses a 49 años, así como a quienes no cuenten con el esquema completo o no recuerden si recibieron la segunda dosis.

Además, especialistas señalan que quienes ya cuentan con ambas dosis también pueden aplicarse un refuerzo, ya que esto no representa riesgos para la salud.

