Denosumab, medicamento contra cáncer y osteoporosis no bajará de precio tras fallo

Denosumab, es un medicamento para el tratamiento del cáncer de huesos y la osteoporosis utilizado por cientos de pacientes mexicanos. Recientemente, se reactivó su patente; por lo que ha despertado incertidumbre en el ámbito de la salud.

De acuerdo con especialistas, esta decisión frena la entrada de versiones genéricas que podrían venderse hasta 60% más baratas en México.

¿Cuánto cuesta el Denosumab y por qué es polémico?

Denosumab es un medicamento utilizado para tratar cáncer que afecta los huesos y para prevenir fracturas por osteoporosis. Sin embargo, su precio lo convierte en un medicamento inaccesible para muchas familias, pues cada inyección ronda los 10 mil 500 pesos.

Ricardo del Olmo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), explicó en entrevista a Unotv.com que este costo representa una fuerte carga económica para quienes no cuentan con seguro de gastos médicos o acceso a la seguridad social.

La patente del fármaco había vencido en 2022, lo que abría la puerta a la producción de genéricos y biosimilares en el país. No obstante, el fallo judicial revierte esa posibilidad.

Antes del fallo, tres empresas nacionales, en coordinación con el llamado Plan México, planeaban abastecer el medicamento al sector público. Dos de ellas ya contaban con licencias de la FDA y la EMA desde 2024, y en 2025 también obtuvieron aval de Anvisa. Además, ya tenían registro sanitario en México para importar y producir el tratamiento.

Según Anafam, fueron cinco años de trabajo y una inversión cercana a 50 millones de dólares para conseguir estos permisos.

IMPI advierte impacto al presupuesto y al acceso a la salud

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lamentó el fallo de Denosumab. Su director, Santiago Nieto, advirtió que ampliar de manera indebida la vigencia de la patente impide la salida de genéricos mexicanos al mercado y podría afectar el presupuesto destinado a la compra de medicamentos en el sector salud, tanto federal como estatal.

80% de los medicamentos utilizados en México, en el sector público y privado, son genéricos o biosimilares, considerados la base del sistema sanitario según Anafam.

