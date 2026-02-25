Siguen hospitalizaciones por gusano barrenador en México; hay 151 casos en ocho estados

GENERANDO AUDIO...

Las hospitalizaciones por gusano barrenador del ganado (GBG) no se detienen en México, pues tan solo en la Semana Epidemiológica (SE) 6, se reportaron tres nuevos pacientes internados por miasis derivada de la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Hasta el momento, la República Mexicana acumula 151 casos totales de miasis por gusano barrenador, la mayoría de ellos acumulados en Chiapas, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico que abarca del 8 al 14 de febrero de 2026.

Confirman tres nuevos hospitalizados por miasis de gusano barrenador

Tan solo en la SE 6 (8 a 14 de febrero), la Secretaría de Salud (SSA) confirmó tres nuevas hospitalizaciones por gusano barrenador en Tabasco, Oaxaca y Guerrero.

Cada uno de estos casos fue detallado con municipio de residencia, municipio de notificación, sexo, edad, lugar de lesión, comorbilidad/condición y evolución:

Tabasco: Jalapa | Jalapa | Hombre | 48 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo | Hospitalizado

Oaxaca: San Bartolo Coyotepec | Villa de Etla | Mujer | 66 años | Cabeza o cuello | Esquizofrenia | Hospitalizado

Guerrero: Ometepec | Iliatenco | Hombre | 53 años | Tronco | Ninguna | Hospitalizado

Cabe destacar que estos solo son los casos de hospitalización más recientes de los que se tienen registro, pues al momento 11 pacientes permanecen hospitalizados.

Lista de casos humanos de gusano barrenador por estado

Hasta el momento, se ha detallado cada uno de los casos humanos por gusano barrenador, incluyendo municipio de residencia, municipio de notificación, sexo, edad, lugar de lesión, comorbilidad/condición y evolución

Chiapas (107 casos)

Mazatán | Tapachula | Mujer | 44 años | Cabeza | Neoplasia parietal derecha | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 48 años | Tronco | Diabetes mellitus, alcoholismo, otras toxicomanías, psoriasis | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 49 años | Miembro inferior derecho | Nefrectomía | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 67 años | Miembro inferior izquierdo | Alcoholismo | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 87 años | Cabeza y cuello | Cáncer de labio e hipertensión arterial sistémica | Defunción por cáncer basocelular*

Tapachula | Tapachula | Hombre | 56 años | Miembro superior izquierdo | Alcoholismo | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 69 años | Miembro inferior izquierdo | Enfermedades que producen úlceras en la piel e insuficiencia venosa | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 87 años | Oído | Ninguna | Alta por mejoría

Huixtla | Tapachula | Mujer | 68 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Acapetahua | Tapachula | Hombre | 54 años | Miembro inferior izquierdo | Ninguna | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 82 años | Miembro inferior izquierdo | Hiperplasia prostática benigna | Alta por mejoría

Motozintla | Tapachula | Hombre | 79 años | Ojo | Neoplasia | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 67 años | Nasal, oral y ojo | Cáncer basoescamoso | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 66 años | Cabeza o cuello | Diabetes mellitus y neoplasia | Alta por mejoría

Cacahoatán | Tapachula | Mujer | 65 años | Tronco | Neoplasia | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 84 años | Miembro superior derecho | Diabetes mellitus e infarto agudo al miocardio | Alta por mejoría

Cacahoatán | Tapachula | Hombre | 41 años | Ojo | Ninguna | Alta por mejoría

Frontera Hidalgo | Tapachula | Hombre | 89 años | Miembro superior izquierdo | Diabetes mellitus | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 64 años | Miembro inferior derecho | Ninguna | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 27 años | Cabeza y cuello | Situación de calle y abandono social | Alta voluntaria

Tapachula | Tapachula | Hombre | 29 años | Miembro inferior derecho | Ninguna | Alta por mejoría

Cacahoatán | Tapachula | Hombre | 34 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Mujer | 53 años | Boca | Trastorno de la conciencia | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 80 años | Miembro superior izquierdo | Diabetes mellitus | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 61 años | Miembro inferior derecho | Ninguna | Alta por mejoría

Tapachula | Tapachula | Hombre | 30 años | Cabeza y cuello | Tabaquismo | Alta por mejoría

Huixtla | Huixtla | Hombre | 61 años | Miembro inferior izquierdo | Ninguna | Hospitalizado

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 50 años | Miembro inferior izquierdo | Ninguna | Alta por mejoría

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 55 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo | Alta por mejoría

Motozintla | Huixtla | Mujer | 60 años | Útero | Prolapso uterino | Alta por mejoría

Motozintla | Huixtla | Mujer | 41 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Huixtla | Huixtla | Hombre | 35 años | Miembro inferior derecho | Alcoholismo y consumo de cristal | Alta por mejoría

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 80 años | Nariz | Neoplasia | Defunción por choque séptico*

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 43 años | Miembro inferior izquierdo y derecho | Trastorno de la conciencia | Alta por mejoría

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 44 años | Miembro inferior izquierdo | Alcoholismo | Alta por mejoría

Huixtla | Huixtla | Hombre | 69 años | Miembro inferior izquierdo | Abandono social | Alta por mejoría

Huixtla | Huixtla | Mujer | 66 años | Ojo | Diabetes mellitus e hipertensión arterial | Alta por mejoría

Tuzantán | Huixtla | Hombre | 85 años | Miembro inferior derecho | Ninguna | Alta por mejoría

Chilón | Chilón | Hombre | 25 años | Cavidad oral | Déficit neurológico crónico | Alta por mejoría

Chilón | Chilón | Mujer | 53 años | Cavidad oral y nasal | Lesión en tabique nasal | Alta por mejoría

Chilón | Chilón | Hombre | 50 años | Miembro inferior izquierdo | Desnutrición severa | Alta por mejoría

Ocosingo | Ocosingo | Hombre | 32 años | Miembro inferior izquierdo | Probable infección por VIH | Alta por mejoría

Ocosingo | Ocosingo | Hombre | 60 años | Miembro inferior izquierdo | Diabetes mellitus | Alta por mejoría

Ocosingo | Ocosingo | Mujer | 80 años | Cabeza y cuello | Melanoma maligno | Alta por mejoría

Ocosingo | Ocosingo | Mujer | 12 años | Nariz | Ninguna | Alta por mejoría

Escuintla | Escuintla | Mujer | 84 años | Miembro superior izquierdo y derecho | Enfermedad renal crónica, síndrome de fragilidad e inmovilidad, abandono social | Defunción por insuficiencia respiratoria*

Escuintla | Escuintla | Hombre | 45 años | Miembro superior derecho | Artritis reumatoide | Alta por mejoría

Tapachula | Escuintla | Hombre | 32 años | Miembro inferior derecho | Ninguna | Alta por mejoría

Tonalá | Tonalá | Hombre | 67 años | Cabeza | Diabetes mellitus | Alta por mejoría

Tonalá | Tonalá | Hombre | 77 años | Miembro inferior izquierdo | Obesidad e hipertensión arterial sistémica | Alta por mejoría

Tonalá | Tonalá | Hombre | 71 años | Miembro inferior izquierdo | Insuficiencia venosa | Alta por mejoría

Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Hombre | 36 años | Genitales | No especificada | Alta por mejoría

Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Hombre | 71 años | Miembro inferior izquierdo | Úlcera varicosa | Alta por mejoría

Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Hombre | 63 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo | Alta por mejoría

Motozintla | Motozintla | Hombre | 40 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo, trastornos de conducta y sensibilidad | Alta por mejoría

Motozintla | Motozintla | Hombre | 33 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo | Alta por mejoría

Pichucalco | Pichucalco | Hombre | 17 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Mazatán | Mazatán | Hombre | 58 años | Miembro inferior izquierdo | Ninguna | Alta por mejoría

Tapachula | Mazatán | Hombre | 61 años | Ojo y oído medio | Diabetes mellitus e hipertensión arterial | Defunción por encefalitis*

Mazatán | Mazatán | Hombre | 69 años | Miembro inferior derecho | Enfermedades que producen úlceras en la piel | Alta por mejoría

Chalchihuitán | San Cristóbal de las Casas | Hombre | 24 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Chamula | San Cristóbal de las Casas | Mujer | 67 años | Nariz | Obesidad | Alta por mejoría

Venustiano Carranza | San Cristóbal de las Casas | Mujer | 41 años | Miembro inferior izquierdo | Epilepsia | Alta por mejoría

Yucatán (16 casos)

Ticul | Tekax | Mujer | 91 años | Cabeza y cuello | Hipertensión arterial y neoplasia | Seguimiento terminado Yaxcabá | Tekax | Mujer | 36 años | Miembro superior derecho | Epilepsia | Alta por mejoría Maní | Tekax | Hombre | 33 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo y obesidad | Alta por mejoría Sacalum | Ticul | Mujer | 76 años | Oído | Vitíligo | Alta por mejoría Maxcanú | Umán | Mujer | 90 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría Motul | Motul | Hombre | 76 años | Ojo | Hipertensión arterial y cáncer basocelular | Alta por mejoría Izamal | Mérida | Hombre | 66 años | Cabeza y cuello | Cirugía reciente: craneotomía | Alta por mejoría Progreso | Mérida | Hombre | 47 años | Cabeza y cuello | Enfermedad de Darier | Alta por mejoría Buctzotz | Mérida | Mujer | 49 años | Tronco | Neoplasia | Alta por mejoría Motul | Mérida | Hombre | 47 años | Tronco | Alcoholismo | Alta por mejoría Mérida | Mérida | Hombre | 62 años | Miembro inferior izquierdo y derecho | Esquizofrenia | Seguimiento terminado Mérida | Mérida | Hombre | 58 años | Miembro inferior izquierdo | Diabetes mellitus, alcoholismo y tabaquismo | Alta por mejoría Mérida | Mérida | Mujer | 78 años | Tronco | Hipertensión arterial y neoplasia | Alta por mejoría Tixpehual | Mérida | Hombre | 60 años | Miembro inferior izquierdo | Alcoholismo | Alta por mejoría Mérida | Mérida | Mujer | 87 años | Ojo | Neoplasia | Alta por mejoría Dzán | Mérida | Mujer | 70 años | Cabeza y cuello | Diabetes mellitus e hipertensión arterial | Tratamiento ambulatorio

Oaxaca (9 casos)

San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Hombre | 48 años | Miembro inferior derecho | Diabetes mellitus y comorbilidad | Alta por mejoría

Oaxaca de Juárez | Guadalupe Etla | Hombre | 73 años | Miembro inferior izquierdo | Ninguna | Alta por mejoría

Oaxaca de Juárez | Santo Tomás Tamazulapan | Hombre | 23 años | Nariz | Obesidad y neoplasia | Alta por mejoría

Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | Mujer | 83 años | Miembro inferior izquierdo y cabeza | Diabetes mellitus, trastornos de la conciencia y enfermedades que causan úlceras en la piel | Alta voluntaria

San Pedro Tuxtepec (D22) | San Pedro Tuxtepec (D22) | Hombre | 50 años | Miembro inferior izquierdo | Enfermedades que producen úlceras en la piel | Tratamiento ambulatorio

San Pedro Mixtepec (D22) | San Pedro Mixtepec | Mujer | 49 años | Nariz, ojo y boca | Ninguna | Hospitalizado

San Pedro Mixtepec (D22) | San Pedro Mixtepec | Hombre | 90 años | Cabeza o cuello | Ninguna | Hospitalizado

San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Mujer | 31 años | Cabeza o cuello | Retraso psicomotor | Hospitalizado

San BartoloCoyotepec | Villa de Etla | Mujer | 66 años | Cabeza o cuello | Esquizofrenia | Hospitalizado

Quintana Roo (6 casos)

Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Hombre | 82 años | Oído izquierdo | Ninguna | Tratamiento ambulatorio

José María Morelos | José María Morelos | Hombre | 58 años | Tronco | Alcoholismo | Tratamiento ambulatorio

Othón P. Blanco | Othón P. Blanco | Hombre | 52 años | Miembro inferior izquierdo | Alcoholismo | Hospitalizado

Benito Juárez | Benito Juárez | Hombre | 70 años | Miembro inferior izquierdo | Diabetes mellitus | Tratamiento ambulatorio

Benito Juárez | Benito Juárez | Hombre | 82 años | Miembro superior izquierdo | Hipertensión arterial | Tratamiento ambulatorio

Lázaro Cárdenas | Benito Juárez | Hombre | 21 años | Cabeza y cuello | Ninguna | Alta por mejoría

Veracruz (2 casos)

Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Hombre | 67 años | Miembro inferior derecho | Enfermedades que producen úlceras en la piel | Hospitalizado

Zaragoza | Zaragoza | Hombre | 78 años | Miembro superior derecho | Psoriasis | Tratamiento ambulatorio

Guerrero (3 casos)

Azoyú | Azoyú | Hombre | 74 años | Tronco | Diabetes mellitus | Tratamiento ambulatorio

Copala | Copala | Hombre | 53 años | Miembro inferior derecho | Diabetes mellitus y alcoholismo | Alta por traslado

Iliatenco | Ometepec | Hombre | 53 años | Tronco | Ninguna | Hospitalizado

Campeche (5 casos)

Campeche | Campeche | Mujer | 75 años | Nariz, boca y ojos | Neoplasia | Alta por mejoría

Hopelchén | Hopelchén | Hombre | 86 años | Miembro superior izquierdo | Enfermedades que producen úlceras en la piel | Ambulatorio

Candelaria | Candelaria | Mujer | 86 años | Cabeza | Neoplasia basocelular, trastornos de la conciencia y sensibilidad, úlceras en la piel, hipertensión arterial sistémica | Defunción por carcinoma epidermoide*

Carmen | Carmen | Hombre | 63 años | Cabeza | Neoplasia y diabetes mellitus | Alta por mejoría

Carmen | Carmen | Hombre | 56 años | Cabeza y cuello | Postración y síndrome de desgaste | Alta por mejoría

Tabasco (3 casos)

Centla | Centla | Hombre | 76 años | Cabeza y cuello | Parkinson | Alta por mejoría

Jalapa | Jalapa | Hombre | 48 años | Cabeza y cuello | Alcoholismo | Hospitalizado

Centla | Centro | Hombre | 66 años | Miembro inferior izquierdo | Diabetes mellitus | Hospitalizado

Cabe destacar que la edad promedio de los afectados por el gusano barrenador es de 52.3 años; cabe destacar que, del total de casos, 109 pacientes han sido hombres y 42 han sido mujeres.

Además, la mayoría de los afectados por este parásito ya fueron dados de alta:

Hospitalizados : 11

: 11 Dados de alta por mejoría : 118

: 118 En tratamiento ambulatorio : 12

: 12 Defunciones registradas: 5

En todos los casos, la defunción no tuvo como causa básica la miasis por Cochliomyia hominivorax, según la aclaración de la Secretaría de Salud.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis cutánea es una infestación parasitaria de la piel causada por las larvas de determinadas especies de mosca, como la Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Manual MSD para el público en general.

La miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo afecta la miasis a los humanos?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad, como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la UNAM.

Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros.

También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades.

Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada.

¿Cómo identificar la miasis por el gusano barrenador en el Ganado?

El Senasica explicó que las larvas pueden infestar diversas heridas, incluso tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

No obstante, las infestaciones más frecuentes se presentan en el ombligo de los neonatos, en las heridas generadas por la castración o el descorne, así como en las regiones vulvares o perineales de las hembras.

“Cuando inicia la infestación se puede observar un movimiento leve dentro de la herida, la cual se extiende y se hace profunda conforme las larvas se alimentan de los tejidos, produciendo supuración serosanguinolenta”, alertó el organismo.

“Generalmente los animales afectados se separan del grupo y manifiestan depresión, falta de apetito y molestia en la herida; los animales que no reciben tratamiento pueden morir de 7 a 14 días después”.Senasica

¿Qué se hace ante un posible caso de miasis por gusano barrenador?

Ante la identificación de un caso probable de miasis por gusano barrenador, en una unidad de atención

de primer, segundo o tercer nivel, se deberán realizar las siguientes actividades:

Se identifican heridas infestadas por larvas

Se procede a su limpieza y posterior desinfección

Se notifica de manera inmediata (primeras 24 horas) a la jurisdicción sanitaria y al nivel inmediato superior de su institución, anexando el estudio epidemiológico de caso

La jurisdicción sanitaria y epidemiología estatal deberán asegurar la notificación inmediata del

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx

caso enviado el estudio epidemiológico al correo miasisgbg.humano@salud.gob.mx Se recolectan, preferentemente, diez larvas de la parte más profunda de la lesión o moscas, en

frasco de polipropileno debidamente etiquetado

frasco de polipropileno debidamente etiquetado Los ejemplares en fase adulta se envían en seco, junto con el formato REMU-F-12 y breve resumen clínico, al laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Finalmente, se considera lo indicado en el “Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico”

También se consideran los criterios de aceptación o rechazo para muestras preservadas en seco establecidos en los “Lineamientos para la Vigilancia Entomológica”

¿Qué se sabe de la mosca C. hominivorax?

Las larvas de Cochliomyia hominivorax (C. hominivorax) son las responsables de causar miasis cutánea, una infestación parasitaria de la piel, según el boletín de la Secretaría de Salud.

Se trata de una mosca de color verde azulado, con un tamaño que oscila entre 10 y 15 milímetros. Su

estadio larval, conocido como gusano barrenador del ganado, es un parásito que se sitúa en los tejidos de animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano.

El gusano barrenador es en realidad la larva de esta clase de mosca.

Así se ve esta larva

La larva de C. hominivorax tiene las siguientes características:

Forma cilíndrica

Blanquecina

Rodeada por anillos con espinas

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos

¿Cómo se comporta la mosca C. hominivorax?

Cabe destacar que la hembra de C. hominivorax se aparea sólo una vez en todo su ciclo vital y posee una notable fecundidad, con la capacidad de depositar hasta 4 mil huevos.

Las hembras pueden dispersarse hasta 50 kilómetros desde su lugar de origen y pueden ser transportadas a distancias aún mayores al adherirse a vehículos u otros medios de transporte.

Cabe destacar que cada grupo de huevos consta de entre 12 y 400 en la superficie cutánea del huésped y se convierten en larvas en un lapso de pocas horas, iniciando su alimentación de tejido.

Después de cuatro u ocho días, las larvas se desprenden del huésped y se entierran a escasa profundidad en el suelo para comenzar su metamorfosis a pupa.

¿De dónde proviene el gusano barrenador y a quién afecta?

El gusano barrenador del ganado es endémico de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano, incluyendo países como:

Cuba

Haití

República Dominicana

Una de las poblaciones de mayor riesgo incluye a los residentes de áreas rurales en regiones con endemicidad del gusano, donde se practica la ganadería.

También están en riesgo los individuos con contacto frecuente con ganado, así como personas con heridas quirúrgicas recientes e individuos inmunocomprometidos o con desnutrición.

