 ¿Qué es “FOMO” el término que la generación Z hizo tendencia por la gira de Bad Bunny?

“Fear of Missing Out” (FOMO) es el miedo a perderse algo, es un término que la generación Z ha popularizado masivamente gracias a la gira “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny.

Reportando en redes que muchos de ellos lo “sufrieron” gracias a los acontecimientos que el cantante les hizo vivir a sus fans durante su gira.

¿Qué es FOMO?

FOMO describe la ansiedad intensa que surge al percibir que otros viven experiencias emocionantes de las que uno queda excluido. Internautas lo han denominado como el miedo a perderse algo importante.

En el contexto de Bad Bunny, FOMO se disparó con su gira “Debí Tirar Más Fotos”. Durante 8 fechas en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, el cantante se presentó con éxito. Causando FOMO entre sus fans.

A pesar de que el cantante programó ocho fechas en la capital, esta situación se debió a la participación de distintos artistas invitados. Entre ellos se encontraron Julieta Venegas, J Balvin, Natanael Cano, Feid y Grupo Frontera.

Al tratarse de invitados sorpresa, no todos los asistentes tuvieron la oportunidad de verlos, lo que generó una sensación de FOMO entre el público.

J Balvin causa FOMO en el concierto de Bad Bunny en la CDMX

Inicialmente, el FOMO comenzó a mencionarse entre los fans que no lograron conseguir boleto para el concierto del cantante puertorriqueño.

Debido a la alta demanda, muchos buscaron distintas maneras de asistir al show. Algunos tuvieron suerte, mientras que otros no, ya que los boletos alcanzaron precios que iban desde los mil hasta los diez mil pesos.

En su última presentación, Benito tuvo como invitado al cantante colombiano J Balvin, quien fue uno de los invitados más esperados por los fans. Esto se debía a que previamente se había comentado sobre un supuesto conflicto entre ambos artistas.

Esto resultó especialmente significativo al recordar que ambos artistas cuentan con un álbum colaborativo, Oasis, el cual fue un éxito.

“¡Qué FOMO el concierto de Bad Bunny cuando salió J Balvin!”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en redes sociales.

De este modo, el término FOMO creció tras la gira de Bad Bunny, volviéndose viral y siendo utilizado por miles de usuarios.

