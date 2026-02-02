Bad Bunny, Gloria Estefan y CA7RIEL & Paco Amoroso y los ganadores latinos en los Premios Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Los artistas latinos destacaron en distintas categorías. Foto: AFP

La música latina volvió a hacerse notar en los Premios Grammy 2026, donde varios artistas se llevaron el gramófono dorado durante la ceremonia de estreno y en la gala principal, celebradas este domingo 1 de febrero en Los Ángeles.

Aunque la mayoría de los premios se entregaron horas antes de la transmisión televisada, figuras como Bad Bunny, Gloria Estefan, CA7RIEL & Paco Amoroso y Natalia Lafourcade destacaron al imponerse en sus respectivas categorías, confirmando el peso del talento latino en la industria musical internacional.

Ganadores latinos en los Premios Grammy 2026

Estos son los artistas latinos que obtuvieron un galardón en la 68ª edición de los Grammy y las categorías en las que triunfaron:

Álbum del año : DeBÍ TiRAR MáS FOToS

: DeBÍ TiRAR MáS FOToS Mejor interpretación de música global : EoO

: EoO Mejor álbum de música urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Natalia Lafourcade

Mejor álbum pop latino: Cancionera

Carín León

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana): Palabra De To’s – Seca

Gloria Estefan

Mejor álbum latino tropical: Raíces (con este reconocimiento, la cantante sumó su quinto Grammy a lo largo de su carrera)

CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor álbum latino de rock o música alternativa: PAPOTA, el dúo argentino se llevó el premio durante la ceremonia de estreno.

Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole

Los Premios Grammy 2026 confirmaron el impacto de la música latina en distintos géneros, desde el pop y lo urbano hasta el rock alternativo, la música tropical, el regional mexicano y el jazz latino, tanto en la ceremonia de estreno como en la gala principal.

