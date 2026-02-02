Bad Bunny, Gloria Estefan y CA7RIEL & Paco Amoroso y los ganadores latinos en los Premios Grammy 2026
La música latina volvió a hacerse notar en los Premios Grammy 2026, donde varios artistas se llevaron el gramófono dorado durante la ceremonia de estreno y en la gala principal, celebradas este domingo 1 de febrero en Los Ángeles.
Aunque la mayoría de los premios se entregaron horas antes de la transmisión televisada, figuras como Bad Bunny, Gloria Estefan, CA7RIEL & Paco Amoroso y Natalia Lafourcade destacaron al imponerse en sus respectivas categorías, confirmando el peso del talento latino en la industria musical internacional.
Ganadores latinos en los Premios Grammy 2026
Estos son los artistas latinos que obtuvieron un galardón en la 68ª edición de los Grammy y las categorías en las que triunfaron:
Bad Bunny
- Álbum del año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Mejor interpretación de música global: EoO
- Mejor álbum de música urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Natalia Lafourcade
- Mejor álbum pop latino: Cancionera
Carín León
- Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana): Palabra De To’s – Seca
Gloria Estefan
- Mejor álbum latino tropical: Raíces (con este reconocimiento, la cantante sumó su quinto Grammy a lo largo de su carrera)
CA7RIEL & Paco Amoroso
- Mejor álbum latino de rock o música alternativa: PAPOTA, el dúo argentino se llevó el premio durante la ceremonia de estreno.
Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
- Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole
Los Premios Grammy 2026 confirmaron el impacto de la música latina en distintos géneros, desde el pop y lo urbano hasta el rock alternativo, la música tropical, el regional mexicano y el jazz latino, tanto en la ceremonia de estreno como en la gala principal.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.