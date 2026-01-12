¿Otra vez? Sean Penn vuelve a la polémica por el Chapo Guzmán en los Globos de Oro 2026

GENERANDO AUDIO...

Sean Penn. AFP

Sean Penn volvió a la polémica luego de que Nikki Glaser, la anfitriona de los Globos de Oro 2026, hicieran un chiste sobre el Chapo Guzmán al inicio de la gala, que tuvo lugar este domingo en Los Ángeles, California.

Nikki Glaser comentó dentro de su monólogo que Sean Peen era un increíble actor y devoto humanista porque “ira a los lugares del mundo que más necesitan ayuda y consumirá cocaína allí”.

Luego, la comediante remató con:

“No le digas este chiste a tus dos mejores amigos; Charlie Sheen y el Chapo”.

El actor de “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson, recibió el chiste con humor y no dudó en reírse frente a la anfitriona.

En 2015, Sean Penn entrevistó en secreto a El Chapo Guzmán cuando el narcotraficante estaba prófugo tras escapar del penal del Altiplano.

El encuentro ocurrió en la sierra de México en compañía de Kate del Castillo.

La entrevista se publicó en enero de 2016 en la revista Rolling Stone, poco después de que El Chapo fuera recapturado por las autoridades mexicanas.

No era la primera vez que el Chapo se cuela en uno Globos de Oro

En los Globos de Oro de 2016, el comediante Ricky Gervais fue el anfitrión de la ceremonia y durante su monólogo se refirió a Sean Penn como alguien que había “delatado” o ayudado a capturar a El Chapo, insinuando que su entrevista había contribuido a localizarlo.

“Voy a hacer este monólogo y me esconderé“, dijo Gervais. “Ni siquiera Sean Penn me encontrará“.

También hizo referencia que Sean Penn era un soplón, la broma en tono sarcástico provocó risas nerviosas y cierta incomodidad en la sala.