Tensión entre Trump y la Fed crece: envían citatorio a Jerome Powell, y acusa represalias por tasas de interés

Foto: Reuters

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo este domingo que el gobierno de Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre el proyecto de renovación del edificio de la Fed.

Sin embargo, según Powell, la acción es un “pretexto” destinado a poner más presión sobre el banco central para que baje las tasas de interés.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio”, dijo Powell en un comunicado, en lo que supone una escalada en la disputa entre él y Donald Trump que se remonta a los primeros años de Powell como presidente en 2018.

“Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, ciertamente no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, dijo Powell en el breve comunicado y un videomensaje publicados por la Fed a última hora del domingo.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre Powell.

De acuerdo con el titular de la Fed, la amenaza tiene que ver con la negativa de la institución a bajar las tasas de interés a las tarjetas de crédito, basada en datos económicos, mientras que Trump ya había presumido el desenso la semana pasada.

En tanto que, más allá de una amenaza penal, Powell reprochó que el Gobierno federal pretenda quitarle independencia en la definición de tasas para dejar a un lado el análisis con base en datos económicos, para hacer sus anuncios según los deseos del presidente.

