Globos de Oro 2026: alfombra roja y ganadores de lo mejor del cine
Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, ya cuentan con la lista oficial de nominados a lo mejor del cine y la televisión, así como con el grupo de celebridades que acompañarán a la conductora principal, la comediante Nikki Glaser, durante la ceremonia.
Los nominados de las 28 categorías llegarán a la alfombra roja este domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 17:00 horas, para dar inicio al evento en Los Ángeles, California.
La ceremonia de los Globos de Oro 2026 está programada para comenzar a las 19:00 horas en el tradicional recinto The Beverly Hilton.
Principales nominados a los Globos de Oro
Entre los títulos más nominados para la primera celebración importante del año a lo mejor del cine destacan “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental” y “Pecadores”, que dominan la lista de candidaturas.
En las series de televisión, “The White Lotus”, en su tercera temporada, lidera con seis nominaciones, seguida muy de cerca por “Adolescence”, que obtuvo cinco nominaciones.
México también tiene presencia en la lista de nominaciones con “Frankenstein” de Guillermo del Toro en cinco categorías, incluyendo Mejor Director; Diego Luna fue considerado en el apartado de categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión (Drama) por “Andor“.
Personalidades que presentarán los Globos de Oro 2026
- Amanda Seyfried
- Ana de Armas
- Ayo Edebiri
- Charli XCX
- Chris Pine
- Colman Domingo
- Connor Storrie
- Dakota Fanning
- Dave Franco
- Diane Lane
- George Clooney
- Hailee Steinfeld
- Hudson Williams
- Jason Bateman
- Jennifer Garner
- Joe Keery
- Judd Apatow
- Julia Roberts
- Justin Hartley
- Kathryn Hahn
- Keegan-Michael Key
- Kevin Bacon
- Kevin Hart
- Kyra Sedgwick
- Lalisa Manobal
- Luke Grimes
- Macaulay Culkin
- Marlon Wayans
- Melissa McCarthy
- Mila Kunis
- Miley Cyrus
- Minnie Driver
- Orlando Bloom
- Pamela Anderson
- Priyanka Chopra Jonas
- Queen Latifah
- Regina Hall
- Sean Hayes
- Snoop Dogg
- Wanda Sykes
- Will Arnett
- Zoë Kravitz
Los Globos de Oro 2026 están listos para una noche de glamour y celebración, en la que se reconocerá a lo mejor del cine y la televisión, con una destacada alfombra roja y la presencia de las principales estrellas.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.