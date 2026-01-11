Celebración de los Globos de Oro 2026. Foto: AFP

Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, ya cuentan con la lista oficial de nominados a lo mejor del cine y la televisión, así como con el grupo de celebridades que acompañarán a la conductora principal, la comediante Nikki Glaser, durante la ceremonia.

Los nominados de las 28 categorías llegarán a la alfombra roja este domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 17:00 horas, para dar inicio al evento en Los Ángeles, California.

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 está programada para comenzar a las 19:00 horas en el tradicional recinto The Beverly Hilton.

Principales nominados a los Globos de Oro

Entre los títulos más nominados para la primera celebración importante del año a lo mejor del cine destacan “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental” y “Pecadores”, que dominan la lista de candidaturas.

En las series de televisión, “The White Lotus”, en su tercera temporada, lidera con seis nominaciones, seguida muy de cerca por “Adolescence”, que obtuvo cinco nominaciones.

México también tiene presencia en la lista de nominaciones con “Frankenstein” de Guillermo del Toro en cinco categorías, incluyendo Mejor Director; Diego Luna fue considerado en el apartado de categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión (Drama) por “Andor“.

Personalidades que presentarán los Globos de Oro 2026

Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli XCX

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

Los Globos de Oro 2026 están listos para una noche de glamour y celebración, en la que se reconocerá a lo mejor del cine y la televisión, con una destacada alfombra roja y la presencia de las principales estrellas.

