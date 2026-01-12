GENERANDO AUDIO...

Alejandro Fernández agradeció a sus seguidores. Foto: AFP

El cantante Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que fue sometido a una operación de emergencia. El artista informó que fue intervenido quirúrgicamente por apendicitis y que el procedimiento se realizó con éxito.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Vicente Fernández compartió el pasado 10 de enero un breve mensaje para tranquilizar a sus fans escribiendo sobre su salud:

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”. alexoficial, Instagram

Captura: alexoficial Instagram

En otra publicación, el intérprete reiteró su agradecimiento y no ofreció más detalles sobre su estado de salud. Más tarde, compartió una imagen desde una cama de hospital, donde aparece con lentes y un mensaje en inglés que decía:

“No te preocupes por nada, porque todo va a salir bien, cantando: no te preocupes por nada”. aalexoficial, Instagram

Captura: alexoficial Instagram

Se trata de una parte de la canción “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers que habla de optimismo, esperanza y tranquilidad, diciendo que no hay que preocuparse porque todo saldrá bien.

¿Qué es la apendicitis por la que fue operado Alejandro Fernández?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la apendicitis es una inflamación del apéndice, una pequeña bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Generalmente, provoca dolor en el abdomen bajo derecho, aunque en muchas personas inicia alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que la inflamación avanza, el dolor suele incrementarse y volverse intenso. El tratamiento estándar es la extirpación quirúrgica del apéndice.

Síntomas de la apendicitis

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor repentino en la parte inferior derecha del abdomen

en la parte inferior derecha del abdomen Dolor que comienza alrededor del ombligo y se desplaza

y se desplaza Dolor que empeora al toser, caminar o moverse

Náuseas y vómitos

Pérdida de apetito

Fiebre ligera

Estreñimiento o diarrea

Hinchazón abdominal

Flatulencia

El lugar del dolor puede variar según la edad o la posición del apéndice. Durante el embarazo, por ejemplo, el dolor puede sentirse en la parte superior del abdomen.

¿Qué causa la apendicitis?

La causa más frecuente es una obstrucción en el apéndice que provoca una infección. Las bacterias se multiplican, generando inflamación, hinchazón y acumulación de pus. Si no se atiende a tiempo, el apéndice puede romperse, lo que representa un riesgo grave.

Antecedente de salud de Alejandro Fernández

En septiembre de 2025, el cantante mexicano de 54 años reveló que enfrentó una situación médica delicada debido a complicaciones derivadas de un tratamiento y una bacteria.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, “El Potrillo” explicó que todo comenzó por una condición en los ojos que le provoca alergias e infecciones. Al recibir un medicamento fuerte para el estómago, se combinó con una salmonelosis que tenía encapsulada, lo que le generó un problema grave.

“Se me juntaron varias cosas… me hizo pedazos el estómago”, relató.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha dado más detalles sobre su reciente cirugía, mientras que sus seguidores esperan su pronta recuperación.

